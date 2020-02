​Het gemak van elektrische gordijnen

Gordijnen, in (bijna) ieder huishouden zijn ze aanwezig. Je kunt de klassieke gordijnen voor je ramen hebben hangen, maar ook rolgordijnen, vouwgordijnen of lamellen. Nu onze huizen steeds ‘slimmer’ worden, zijn ook gordijnen slim te maken. Hiervoor gebruik je elektrische gordijnen. Hoe werkt dat precies?



Gordijnen elektrisch?

De term elektrische gordijnen kan wat verwarrend overkomen. Het zijn niet de gordijnen zelf die elektrisch zijn, maar wel de gordijnrail. De gordijnrail is aangesloten het stroomnet en zorgt ervoor dat de gordijnen op afstand gesloten en geopend worden. Het voordeel: je kunt nog steeds je oude gordijnen gebruiken of ieder ander soort gordijnen die je mooi vindt. Je wordt hierin niet beperkt.

Je hangt de gordijnen vervolgens niet aan klassieke gordijnrails, maar aan de elektrische gordijnrails. De energie checken kan daarom geen kwaad. Energie vergelijk je makkelijk online. Hoewel je niet veel elektriciteit afneemt, kunnen elektrische gordijnen onderdeel zijn van een heel systeem aan slimme apparatuur in huis. Je verbruikt dan wel wat meer energie en met een vergelijking kies je eenvoudig de goedkoopste energieleverancier.

Waarom zijn elektrische gordijnen zo gemakkelijk?

De reden dat mensen elektrische gordijnen aanschaffen zal vooral voor het gemak zijn – maar ook voor een gevoel van luxe. Bovendien zijn elektrische gordijnen zeer functioneel zijn. Heb je bijvoorbeeld hele zware klassieke gordijnen, dan kan het best zwaar zijn om ze netjes te sluiten en te openen. Heb je hele hoge ramen, dan zijn ze vaak lastig of zwaar om te openen en dicht te doen. En in sommige huiskamers staat de bank strak tegen de ramen aan, waardoor het lastig is om bij je gordijnen te komen. In al deze gevallen is het met elektrische gordijnen één druk op de knop en de gordijnen sluiten en openen vanzelf zonder dat je jezelf hiervoor in allerlei bochten hoeft te wringen.

Een extra voordeel is dat de gordijnen langer schoon blijven, want er is geen mensenhand meer die eraan hoeft te zitten. Tot slot kunnen ze ook op afstand gesloten worden (zie ook hieronder). Handig als je langere tijd van huis bent, maar de indruk wilt wekken dat er gewoon iemand thuis is.

Wijze van bedienen

Bij de meeste elektrische gordijnrails wordt een afstandsbediening meegeleverd. Het is nog wel altijd nodig om de gordijnrails op een stroompunt aan te sluiten, maar bediening doe je dan gemakkelijk vanaf de bank met een afstandsbediening. Vaak is het daarbij mogelijk meerdere gordijnen in één keer te bedienen.

Een elektrisch gordijn kan ook bediend worden met een schakelaar aan de muur. Dit kan een schakelaar zijn die met een kabel is verbonden met de gordijnrails of via een draadloze verbinding. Zo kan het zijn dat het elektrisch gordijn onderdeel is van een groter domotica systeem. Dit is wel zo handig, want dit voorkomt dat je voor ieder apparaat in de woning een aparte afstandsbediening moet gebruiken. Via een app op je smartphone of tablet wordt alle apparatuur inclusief de elektrische gordijnen aangestuurd.

[Fotocredits © rades - Adobe Stock]