Dit is hoe voeding je focus en productiviteit beïnvloedt

Je lichaam werkt een beetje als een machine. Net zoals bij een machine heeft de hoeveelheid en het soort brandstof waarvan je je lijf voorziet een positieve of negatieve uitwerking op je productiviteit en focus. Het kan je een flinke energieboost geven en je ook een energiedip bezorgen.



Overvolle of lege maag: allebei niet bevorderlijk voor je productiviteit

Zowel een overvolle als lege maag zijn niet handig als je gefocust aan het werk wilt zijn. Honger leidt immers af, waardoor je niet optimaal kunt presteren.

Een te volle maag met eten is ook niet handig. Dat zorgt namelijk voor een suf gevoel, waardoor je ook niet op je best bent. Het beste neem je dus iets te eten als je maag begint te rommelen en eet je door totdat je je aangenaam verzadigd voelt.

Een betere focus met glucose

Elke cel in je lichaam heeft glucose als brandstof nodig, naast eiwitten en vetten. Je hersenen hebben de meeste glucose nodig, vooral als je je probeert te concentreren of hard nadenkt over een idee.

Hoe meer je je concentreert en hoe harder je nadenkt, hoe meer glucose je brein nodig heeft. Als er weinig glucose in je lichaam circuleert, is er minder voor je brein beschikbaar is om na te denken en je te focussen. Dat kun je teruzien in een lagere focus en productiviteit.

Je brein verbruikt ongeveer de helft van de glucosevoorraad in je lijf. Je zou dus denken dat je je lijf van lekker veel glucose moet voorzien om goed na te kunnen denken. Dat is niet helemaal het geval. Een teveel aan glucose werkt een goede focus juist tegen. Het gaat erom steeds een stabiel, constant niveau van glucose in je lichaam te hebben.

Hoe krijg je een constante hoeveelheid glucose in je lijf?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we even kijken hoe het in je lichaam werkt. Als je eet, splitst je lichaam het voedsel op in zijn basisbestanddelen: vetten, eiwitten en koolhydraten. Eiwitten en vetten gebruikt je lichaam als brandstof en voor de opbouw en het herstel van spieren en andere weefsels.

Koolhydraten, zoals die in brood, gebruikt je lichaam enkel als brandstof. Je lichaam breekt deze stoffen af tot glucose, die je hersenen kunnen gebruiken. Nu zijn er verschillende soorten koolhydraten die anders werken in je lijf.

Enkelvoudige koolhydraten (zoals suiker) worden zeer snel afgebroken en brengen veel glucose in je bloedbaan. Dit geeft je een sterke maar kortstondige energieboost. Daarna kun je juist een dip in je energieniveau krijgen, wat niet bevorderlijk is voor je focus en productiviteit.

Voor het afbreken van complexe koolhydraten, zoals in fruit en groenten, heeft je lichaam meer tijd nodig. Hierdoor komt er in je lijf een gelijkmatige stroom van glucose vrij, zodat je brein langere tijd van brandstof wordt voorzien. Daar heb je dus meer aan dan aan snelle suikers.

Ook eiwitten en vetten zorgen voor een gestage stroom van energie voor je lijf, zodat je je langere tijd kunt concentreren en je productiviteit op peil blijft.

De kracht van cafeïne

Cafeïne heeft geen effect op het glucoseniveau in je lijf, maar kan je wel het gevoel geven dat je nieuwe energie krijgt. Daardoor neemt je alertheid na een kop koffie toe en eveneens je focus en productiviteit. Daar kun je dus goed gebruik van maken als je geconcentreerd aan een oplossing wil werken.

Te veel koffie is trouwens niet zo handig, want daardoor kun je je onrustig en geïrriteerd voelen. Je kunt zelfs te maken krijgen met een cafeïne crash en cafeïne kater. Voor een goede focus en productiviteit gaat er dus om niet te veel en niet te weinig cafeïne binnen te krijgen.

Er zijn trouwens ook andere manieren om energie te krijgen zonder koffie. Ook bestaan er cafeïnevrije drankjes die je net als koffie een energieboost geven. Je hebt koffie dus niet per se nodig voor een betere focus en productiviteit.