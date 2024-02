​5 reizen die echt je horizon verbreden

Het is natuurlijk heerlijk om elk jaar naar de camping te gaan in Frankrijk: lekker even helemaal niets, je weet wat je kunt verwachten en er is zon: heel veel zon. Echter is het na al die jaren waarschijnlijk niet meer helemaal dé bestemming waarmee je je horizon verbreedt. Met deze vijf reizen ga jij de wereld anders zien.



Couchsurfen op Cuba

Cuba mag de banden met de Verenigde Staten dan wat hebben verbeterd, het is nog steeds een enorm authentiek en eigen land. De oude auto’s, de sigaren, de muziek en dans op straat: Cuba is aan de ene kant een paradijs, maar aan de andere kant ook een land waarvan je veel kunt leren, over het communisme bijvoorbeeld. Lekker eten, stevige cocktails, de plek waar Hemmingway ooit zijn iconische werk schreef: Cuba heeft het allemaal. Het leuke is dat veel bewoners van het eiland hun huis helemaal aan je openstelllen, wat het een geweldige locatie maakt om te gaan couchsurfen. Locals kunnen je ook nog eens de beste tips geven op het eiland, dus maak daar gebruik van.

Een boottocht in Portugal

Misschien denk je dat je alleen je horizon kunt verbreden als je ergens ver weg heen vliegt. Helemaal niet nodig: Portugal is ook een locatie die je even een heel andere wereld laat zien. Van de ontspannen, maar toch hardwerkende mentaliteit van de Portugezen, tot de prachtige kliffen en rotspartijen die uit het helderblauwe zeewater steken: Portugal is geweldig én veelzijdig. Relaxed naar het strand, naar de strip in Albufeira, of juist cultuur snuiven in Lissabon, in Portugal weet je dat je even helemaal in een andere wereld bent. Bovendien leent Portugal zich ook uitstekend voor een boottrip, dus mocht je zeebenen hebben, dan kun je die je absoluut meenemen naar dit mooie puntje van Europa.

Een rondreis in Zuid-Afrika

Je kunt Zuid-Afrika zeker ook goed op eigen houtje ontdekken, maar door een rondreis te doen in groepsvorm krijg je ook de mogelijkheid om met anderen te discussiëren. Zuid-Afrika is niet alleen het land van safari’s en braai, het is ook een land met veel politieke uitdagingen en een interessant verleden met Voortrekkers, apartheid en Robbeneiland. Rondreizen door Zuid-Afrika zijn bijvoorbeeld te doen van Kaapstad naar Johannesburg met allerlei interessante stops onderweg, waarbij je bijvoorbeeld ook stammen bezoekt. Er opent geheid een heel nieuwe wereld voor je waar je met je reisgenoten van kunt genieten op een rondreis in Zuid-Afrika.