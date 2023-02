Een goedkope zomervakantie in eigen land. Of toch daarbuiten?

Uit een onderzoek van het onderzoeksbureau iVOX blijkt dat de prijs, het weer en de natuur belangrijke factoren zijn voor het vastleggen van onze vakantiebestemming. Maar kunnen we nog dezelfde eisen stellen als voor de inflatie en hoge prijzen? Een vakantie in eigen land kan een leuk alternatief zijn. Met de nieuwe functie ‘flexibele bestemmingen’ van Airbnb kun je bijvoorbeeld unieke accommodaties in Nederland boeken. Uit het onderzoek van iVOX blijkt echter dat bijna de helft van plan is om hetzelfde budget uit te geven voor hun aankomende vakantie. En zij gaan voor hun vakantie toch naar het buitenland. Wil je goedkoper op vakantie en naar het buitenland? Wij zetten de mooiste Europese bestemmingen op een rij, welke ook nog betaalbaar zijn.

Toscane Dit gebied in Midden-Italië is prachtig. Het kenmerkt zich door de glooiende heuvels, oudere boerderijen en vele wijngaarden. Rijd over de smalle landweggetjes met cipressen. Het gebied rond Volterra en Siena wordt gezien als het échte Toscane. Tijdens jouw bezoek aan dit sfeervolle gebied kan een bezoek aan één van de drie prachtige historische steden, zoals Florence, Lucca of Siena, niet ontbreken. Ga naar de centrale piazzas en geniet van een heerlijke lokale wijn met verse pasta!

Andalusië In Andalusië ervaar je het vuur van Spanje. De plek waar de zon altijd schijnt, kenmerkt zich door de vele tapasbarretjes, witte bergdorpjes (‘pueblos blancos’), zoals Casares en Grazalema, en de mooiste Moorse bouwwerken. Je kunt ook een bezoek brengen aan Sevilla, Granada of Cordoba. Andalusië is tevens dé plek waar de Flamenco is ontstaan. Het is dus zeker aan te raden om ten minste één show te bezoeken.

Azoren De Azoren liggen midden in de Atlantische Oceaan. Het is een vulkanische eiland archipel, welke officieel horen bij Portugal. Tot op heden is dit gebied nog niet heel bekend. Dat is bijzonder, want het is er adembenemend mooi. De eilanden zijn perfect voor natuurliefhebbers. Het landschap kenmerkt zich door hoge bergen, groene heuvels, geisers, warmwaterbronnen en blauw/groene kratermeren. De Azoren kent overigens ook een aantal geweldige spots voor kiters en surfers.

Schotse Hooglanden De Schotse Hooglanden, ook wel Highlands genoemd, zijn absoluut één van de mooiste natuurbestemmingen van Europa. De uitgestrekte bossen, hoge bergen en diepe lochs zijn niet voor niets regelmatig het decor van films en series. Naast de indrukwekkende natuur zijn de lokale mensen erg gastvrij en vind je er gezellige lokale pubs.

Vakantiebestemmingen

