4x tips voor een onvergetelijke vakantie naar Aruba!

Ga jij binnenkort op vakantie naar het prachtige eiland Aruba? Lees dan gauw verder. Het eiland in het Caribische gebied is een populaire vakantiebestemming voor Nederlanders. En dat is natuurlijk niet voor niets. Het eiland heeft namelijk prachtige witte zandstranden, vele uitgaansgelegenheden en bezienswaardigheden. Een ander voordeel voor Nederlanders is natuurlijk dat er op het eiland Nederlands wordt gesproken. Verder gaan er veel directe vluchten van KLM vanuit Amsterdam naar het eiland Aruba. Zo kun je het eiland snel en makkelijk bereiken en lig je al snel aan het strand! Hieronder vind je een aantal tips voor een onvergetelijke vakantie naar Aruba.

Eagle Beach

Een van de mooiste stranden op het eiland Aruba is Eagle Beach. Dit strand is een prachtig wit zandstrand en staat onder andere bekend om de bijzondere ‘fofoti’ boom die je op dit strand kunt vinden. Door deze boom is het strand extra bijzonder en is het ook een populaire bestemming voor vele toeristen. Aan het strand ligt ook een lange boulevard, waar je heerlijk over kunt wandelen. Je vindt hier ook vele hotels, restaurants en barretjes waar je wat kunt drinken, eten en slapen. Deze plek mag je dus zeker niet missen tijdens een vakantie naar Aruba!

Boek een snorkeltrip

Een andere aanrader om te doen tijdens een vakantie naar Aruba is een snorkeltrip. Je kunt op verschillende plekken gaan snorkelen en bij verschillende aanbieders een snorkeltrip boeken. Tijdens een snorkeltrip ga je met een boot naar een plek waar je goed kunt snorkelen. Zo kom je op de mooiste plekken en kun je genieten van de bijzondere onderwaterwereld. Zeker een aanrader voor als je op vakantie in Aruba bent! Uiteraard kun je ook zelf een snorkelset meenemen en vanaf het strand gaan snorkelen. Op deze manier kun je ook veel verschillende stranden en plekjes ontdekken. Alles is mogelijk!

Bezoek Oranjestad

Als je naar Aruba gaat kan een bezoekje aan de hoofdstad ‘Oranjestad’ natuurlijk niet ontbreken. Oranjestad ziet er prachtig en vrolijk uit met alle gekleurde huizen. Je kunt er ronddwalen over de boulevard en even wat drinken of eten in een van de vele restaurants of barretjes. Ook shopliefhebbers kunnen goed in Oranjestad terecht. De stad heeft vele leuke winkels met kleding of souvenirs. Ideaal voor als je even een dagje wilt shoppen!

Uitgaan

Aruba staat ook bekend als een eiland waar je goed uit kunt gaan. Het eiland heeft vele levendige discotheken en bars waar je de hele nacht terecht kunt om te dansen en te feesten. Veel van deze bars liggen ook precies naast het strand en zo kun je genieten van een beachparty. Aruba is dus ook zeker een goede bestemming om uit te gaan met je vriendengroep. Overdag kun je aan het strand liggen en 's nachts gezellig dansen en feesten op verschillende plekken.

Aruba heeft voor iedereen wel wat moois te bieden. De strandliefhebber kan op verschillende plekken genieten van prachtige stranden. Maar ook voor de shop- en feestliefhebber heeft het eiland genoeg te bieden. Een echte aanrader voor vele mensen dus!

[Fotocredits - SCStock © Adobe Stock]