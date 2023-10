Online visumaanvraag voor Amerika zonder ambassade-afspraak of creditcard

Niet alleen in Texas is alles grootser, maar tenzij je de afgelopen 12,5 jaar in Cuba bent geweest, blijft je visumaanvraag gemakkelijk “klein”. Je kan namelijk gewoon via internetbankieren op je eurobetaalrekening de voor alle ‘korte’ reizen verplichte ESTA USA permit betalen na het invullen van een simpel online formulier. Geen lange wachttijden, gedoe met wisselkoeren, creditcardinloggegevens, of telefoons die niet worden opgenomen, of de reistijd- en visumkosten voor een afspraak bij het Amerikaanse consulaat in Amsterdam, dus.

Reis je in 2024, of misschien zeer binnenkort al naar de Verenigde Staten? Omdat je graag eens wil zien wat er nu wel en niet waar is van die (clichés in) Hollywoodfilms, of om het vierjaarlijkse verkiezingscircus mee te maken? Om lekker te sightseeën, of omdat je maar geen genoeg krijgt van de culturele hotspots New York, LA, of Miami, van Little Italy en Chinatown tot – jawel – Le Petit Senegal, Little Haiti, of Little Havana? Of misschien om je te laten overweldigen door de great outdoors van het goed functionerende Amerikaanse National Parks System?

Wat heb ik nodig voor een reis naar Amerika?

Met name vliegreizen naar de New Yorkse luchthaven JFK, Orlando International Airport (bij Disney World USA), en de luchthavens van Las Vegas, Los Angeles en San Francisco zijn populair bij bezoekers uit Europa. Nederlandse reizigers die de VS bezoeken moeten ook voor een roadtrip, cruisereis, ferryovertocht, grenswandeling, fietstocht, bus- of treinreis met vertrek uit Canada of Mexico (er is zelfs een treinverbinding tussen New York en Mexico Stad) een ESTA aanvraag doen – Met een paar uitzonderingen, kan je het, als je zonder visum voor Amerika wilt reizen, zo gek maken als je zelf wilt wat betreft je vervoer –.

Zolang het paspoort dat geldig is, waarmee je je reisvergunning voor Amerika hebt aangevraagd geldig blijft voor de (volgende) reis tot en met de dag van je terugreis, is het ESTA voor je reis naar de States 2 jaar geldig. Zelfs in geval van nood, is alleen een paspoort met biometrische chip voor de aanvraag geschikt.

Ben je in het bezit van een burgerservicenummer, ook als staat dit (nog) niet op je paspoort? Dan moet je dit nummer juist invullen in het online aanvraagformulier. Tijdens de aanvraag, moet je ook na het invullen dit formulier bij wijze van digitale paspoortkopie, nog een goed gelukte scan of (gecropte) foto aanleveren (of een goed leesbare uitsnede hiervan). Een belangrijk voordeel van een aanvraag via een visumbureau, is dat als je hier niet gelijk uitkomt, je in het geval van spoed 24-uursondersteuning in het Nederlands mogelijk is, zodat je aanvraag niet gelijk afgewezen wordt als je hier een fout in hebt gemaakt.

Reizen naar buurlanden van Amerika

Het is niet de bedoeling om onder het mom van een nieuwe reis naar Amerika tijd te rekken met een overstay, na de 90 dagen die je met een (nog) geldig ESTA tijdens je reis al aaneengesloten in Noord-Amerika en het Caribisch gebied mag verblijven als je vanuit één van de buurlanden in de regio weer terug wilt reizen naar de USA. Waarschijnlijk is dit voor jouw reis ook helemaal niet nodig en hoef je dus niet ook nog eens een visum aan te vragen voor een volgende reis. Controleer als je nog doorreist naar een of meerdere andere landen ook altijd goed de visum- en andere voorwaarden van het buurland van Amerika.

Wel is voor een (volgende) reis naar de VS ook na een aparte reis naar Cuba altijd een fysieke visumaanvraag nodig. Houd er rekening mee dat dit zeker op reis en vanuit een ander land dan je woonland, een aanzienlijk langer, ingewikkelder en duurder proces is en je bovendien geen zekerheid vooraf zou bieden over de uitkomst van de aanvraag.

Digitale reistoestemming binnen?

Heb je je ESTA ontvangen of is je oude ESTA permit nog geldig en voldoe je ook tijdens je reis aan de voorwaarden? Pas bij het inchecken of op de heenreis bij de grenscontrole kan er naar je ticket met de reisdatum voor je vertrek uit de Verenigde Staten worden gevraagd. Ook een eerste overnachtingsadres hoef je tijdens je online ‘visumaanvraag’ nog niet op te geven. Voer je bepaalde zaken vanuit Nederland in Amerika in, reis je met (huisdieren), of gebruik je medicijnen op doktersrecept tijdens je verblijf? Informeer dan ruim op tijd voor je vertrek bij de betrokken instanties om te weten welke documenten je nog meer nodig hebt.

Fotocredits: Jarritos Mexican Soda & Michael Discenza​ @ Unsplash.