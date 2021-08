Visum nodig voor de USA of Canada? Regel het hier

Heb je besloten de Canadese of Amerikaanse grond onder de voeten te willen voelen? Een reis naar Canada of Amerika is bijzonder op vele fronten en beslist een aanrader. Denk aan alle prachtige natuurparken, de bruisende steden en de schattige dorpjes: of je nu op pad gaat voor natuur, actie of cultuur: in deze waanzinnig aantrekkelijke landen zul je het in alle vormen vinden. Vele Nederlanders gingen je voor en kwamen terug met de mooiste verhalen. Plannen en inpakken dus! 'Helaas' kun je deze landen echter niet zomaar zonder visum bezoeken. Gelukkig hoef je je geen zorgen te maken: een ESTA aanvragen via ons is gelukkig niet moeilijk, niet duur, en zeer snel geregeld.

Wat is een ESTA?

'ESTA' staat voor 'Electronic System for Travel Authorization', of in het Nederlands 'Elektronisch Systeem voor Reistoestemmingen'. Het is een verplichte reistoestemming die je nodig hebt om als toerist in zowel Amerika, als Canada te mogen verblijven. Reis je echter naar Canada, dan wordt dit visum 'eTA' genoemd. Een eTA Canada wordt verder op dezelfde manier verkregen, dat wil zeggen: makkelijk en snel bij ons. Je hebt daarvoor een paspoort nodig, eventuele werkgegevens, een verblijfadres, de namen van jouw ouders, een eventueel nood contactpersoon en een betalingswijze zoals een bankpas of creditcard.

eTA Canada aanvragen: hoe werkt dat?

Via verschillende websites kun je eenvoudig een visum, geldig voor in vele landen, aanvragen. Een eTA Canada aanvragen doe je simpelweg het online aanvraagformulier in te vullen. Wanneer de betaling is voldaan, zal jouw aanvraag direct in behandeling worden genomen en zal je jouw visa zo snel mogelijk ontvangen. Jouw eTA is geldig tot vijf jaar na het moment van aanvragen en goedkeuring. Met dit visa mag je niet langer dan 6 maanden aaneengesloten in Canada verblijven. Genoeg tijd om het land te ontdekken, dus!

ESTA aanvragen: hoe lang mag ik in Amerika zijn?

Een ESTA aanvragen werkt in vele opzichten hetzelfde als een eTA, maar moet binnen twee jaar van het moment van goedkeuring worden gebruikt. Je kunt onbeperkt naar de United States reizen met dit visa, maar tijdens elk verblijf niet langer dan 90 dagen in Amerika verblijven. Je zult dan het land moeten verlaten en 90 dagen ergens anders moeten vertoeven, alvorens je de United States weer kunt bezoeken. Dit visa is uitzonderlijk bedoeld voor zowel zakelijke als toeristische bezoekjes aan Amerika.