5 dingen die altijd goed zijn in een kerstpakket

De zomervakantie loopt op zijn einde en dat betekent dat het werkleven weer begint. Voor sommige mensen betekent dit dat er haastig moet worden gekeken naar allerlei feestdagen die eraan komen: wat doen we met Sinterklaas, organiseren we een kerstontbijt, een nieuwjaarsborrel? En: wat doen we dit jaar in het kerstpakket? Met deze cadeaus zit je nooit verkeerd.

Kaarsen

Een mooie geurkaars met een kerstig aroma, een kaars die extreem lang kan branden voor extra lang plezier of een kaars die qua design een echte eyecatcher is. Je kunt het ideaal aan een kerstpakket toevoegen, want kerst is de tijd van lichtjes in de duisternis. Kaarsen zijn mooi, kunnen lekker ruiken, maar ze zijn uiteindelijk ook heel praktisch voor wat licht. Ook erg leuk om tijdens een feestje op de wc te zetten voor ook in het kleinste kamertje wat sfeer.

Theedoeken

Niet dat de afwas doen zo leuk is, maar theedoeken zijn altijd handig om te hebben. Je kunt ze eventueel weer weggeven als ze echt niet bij je passen, maar als je kiest voor een wat subtiele of egale theedoek, dan kan daar weinig misgaan in de keuken. Het is typisch iets dat vaak wat saai is om zelf te kopen, maar gek genoeg wel weer heel leuk is om te krijgen. Lekker praktisch, waarom niet?

Houten plankje

Of je het nu gebruikt als een snijplank of als een borrelplank: een houten plankje is altijd goed. Helemaal als die ook nog ingebrand is met bijvoorbeeld het logo van het bedrijf of een leuke wens voor het nieuwe jaar. Met zo’n plankje kun je alle kanten op: als je nog geen leuke borrelplank hebt om wat Franse kaasjes op te leggen (of helemaal voor de overdadige TikTok-borrelplank te gaan), dan is dat leuk in je kerstpakket. Heb je liever een snijplankje voor bijvoorbeeld je bammetje in de ochtend of het snijden van groenten, dan kun je het daar ook voor gebruiken.

Geurstokjes

Geurstokjes zijn een enorme trend. Vroeger staken mensen wierook aan, vandaag zetten mensen geurstokjes gedrenkt in parfum in huis. Ideaal om bijvoorbeeld de wc lekker te laten ruiken of de slaapkamer. Geurstokjes zijn echt een luxeproduct dat niet iedereen snel voor zichzelf koopt, terwijl het eigenlijk altijd wel leuk is om in huis neer te zetten. De geuren zijn vaak redelijk subtiel, waardoor het door een grote groep mensen wordt gewaardeerd.

Shampoobar

Wil je liever iets duurzaams in het kerstpakket stoppen, dan is een shampoobar een hippe, leuke manier om mensen te inspireren wat minder plastic flessen te gebruiken. Een shampoobar kan mensen even helemaal anders doen nadenken over verpakkingen en duurzaamheid. Bovendien kunnen ze zomaar de smaak te pakken hebben en zelf daarna nog voor zeepbars en scheerbars te kiezen bijvoorbeeld.