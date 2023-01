​Nieuwe keuken? Deze gadgets zijn musthaves - en deze niet

Dat scheelt heel veel verspilling, want in de supermarkt werp je gewoon even snel een blik in de koelkast. Er bestaan zelfs al varianten met slimme functies om te weten welke producten er bijna over datum gaan of al over datum zijn, zodat je hiermee rekening kunt houden en je jezelf niet ziek maakt. In een moderne keuken is een slimme koelkast zeker een aanwinst die je nog zal verbazen in vernuftigheid.

LG heeft op IFA en op CES verrast met zijn koelkast met panelen met lampen erin, waardoor je je koelkast precies de kleur kunt geven die je op dat moment mooi vindt. Nu is dat al een mooie koelkast, maar er zijn merken die koelkasten maken die heel slim zijn. Laatst spraken we al over Samsung met zijn scherm op de koelkast. Kijk ook eens naar koelkasten die je bijvoorbeeld kunnen laten zien wat er in je koelkast ligt.

Meekijken in de oven

Over ‘een kijkje in de keuken nemen’ gesproken: je kunt tegenwoordig ook in je oven meekijken. Tijdens CES werd een slimme over van Samsung gepresenteerd waarin je realtime kunt zien hoe je biet wellington gaar wordt. Een slimme oven is echter vooral handig omdat hij je kan helpen het eten zo lekker mogelijk te bereiden. Zo kunnen sommige varianten je advies geven over hoe je iets het beste kunt klaarmaken. Wil je iets ontdooien, wil je kip gaar hebben? Een slimme over kan je daarbij helpen. En je kunt hem op afstand aan of uitzetten, wat vooral handig is als je in de supermarkt besluit lasagne te willen eten en deze meteen bij thuiskomst in de voorverwarmde oven wil schuiven.

Er is ook een slimme vaatwasser, maar daarvan is het voordeel dat je weet wanneer hij klaar is: verder heeft een slimme vaatwasser niet zoveel spannende mogelijkheden als bijvoorbeeld de slimme koelkast of de slimme oven. Iets kleinere apparaten dan? Die zijn er genoeg. De slimme rijstkoker van Xiaomi bijvoorbeeld. Hiermee kun je in een app zorgen dat hij aangaat en hoor je het wanneer hij klaar is. Je kunt er echter ook vlees in klaarmaken of een cake. Een soort airfryer, maar dan anders. Met de app kun je ook het pak rijst scannen en weet het apparaat precies hoe de bereiding het beste is.