Gift guide: de leukste gadgets & cadeautips voor Kerstmis

Sinterklaas is terug naar Spanje, en dus is het moment daar om ons te richten op Kerstmis . Misschien ben je nog op zoek naar wat cadeau-inspiratie. Om voor jezelf te vragen, of om aan je geliefde, vrienden of familie cadeau te doen. Geen tijd of zin om op zoek te gaan naar inspiratie? Dan helpen wij je een handje met deze tech / gadget / cadeau gift-guide voor onder de kerstboom. De producten staan allemaal in willekeurige volgorde. Let wel goed op, i.v.m. de decemberdrukte kan het soms wat langer duren voordat je pakketje bezorgd zal worden, hou daar dus rekening mee.

Shokz is 's werelds toonaangevende fabrikant en innovator van draadloze open-ear sporthoofdtelefoons. Ga jij voor het nieuwste model de OpenFit, of toch voor de OpenRun (Pro), OpenMove of OpenSwim? Deze hoofdtelefoons zijn perfect voor hardlopen, fietsen, zwemmen, sportliefhebbers en dagelijks gebruik voor degenen die niets in hun oren willen! Eerlijk gezegd: welke je ook kiest, de draadloze Shokz-hoofdtelefoons geven je gegarandeerd geweldig geluid en maken je bewust van je omgeving. Een feestje voor je oren!”

De laptoprugzak is geschikt voor 16" laptops. Heeft een capaciteit van 20L, een ritssluiting aan de voorkant en een zijvak voor een waterfles. Is weerbestendig en heeft verstelbare banden. En dus eenvoudig mee te nemen van en naar kantoor, in het openbaar vervoer of tijdens zakenreizen.

Met een grotere focus op duurzame accessoires brengt Trust de Avana laptoprugzak uit. Gemaakt van stof die afkomstig is van gerecyclede PET-flessen, en dus is het niet alleen een handige en veilige manier om je waardevolle apparaat mee te nemen, maar ook een bewuste keuze.

De Leitz Ergo Cosy actieve zit-sta kruk heeft een handige hoogteverstelling, waardoor je in een handomdraai de zithoogte aanpast en eenvoudig kunt wisselen tussen zittend en staand werken. Niet alleen beter voor je houding, maar zo houd je bovendien je spieren in beweging. De zithoogte is variabel in te stellen tussen de 46 en 79 cm. Een groter bereik dan andere standaardkrukken, waardoor je de kruk zowel op de juiste zithoogte, als op de ideale stahoogte kunt instellen. Bovendien maakt de ronde voet het mogelijk om tijdens het werken te draaien en schommelen, zodat je met de kruk ook al zittend je rug actief kunt versterken. En hoewel de kruk lichtgewicht is, is deze op elke hoogte zeer stabiel en geschikt tot een gewicht van 100 kg. De ademende zitting garandeert optimaal ergonomisch zitcomfort, terwijl de antislipvoet ervoor zorgt dat de kruk niet weg kan glijden of jouw vloer beschadigt. De Leitz Ergo Cosy actieve zit-sta kruk is leverbaar in de kleuren geel, blauw en grijs.

Nokia Clarity Earbuds 2+

HMD, de maker van Nokia-telefoons en -accessoires, introduceerde recent de noise-cancelling Nokia Clarity Earbuds 2+ in ‘So Pink’, ‘So Purple’ en ‘So Grey’. Met zeven uur batterijduur houd je al het storende geluid buiten met deze noise-cancelling oordopjes.

De oordopjes, gemaakt van 60% gerecycled plastic, kunnen overal worden opgeladen met een oplaadcase die in totaal tot 35 uur Active Noise Cancellation (ANC) afspeeltijd¹ biedt. Deze oordopjes zijn spatwaterbestendig dankzij de IPX4-classificatie. Hierdoor houden ze het goed uit in de regen en tijdens workouts. De kwaliteitsaudio-ervaring met Qualcomm® S3 Sound-platform en Qualcomm® aptX™-technologie is verkrijgbaar in 'So Pink', 'So Purple' en 'So Grey'.

De Nokia Clarity Earbuds 2+ zijn nu verkrijgbaar in 'So Grey', 'So Pink' en 'So Purple' via de website van Nokia voor €79,99.