Het leukste kerstcadeau voor onder de kerstboom: Waanzinnige Roadtrips

Een reisboek als cadeau geven is niet zomaar het overhandigen van een materieel geschenk; het is het schenken van de mogelijkheid om nog meer van onze prachtige wereld te ontdekken. Reisboeken zijn tijdloze cadeaus waar je oneindig lang van kunt genieten en dat geldt zeker voor dit schitterende koffietafelboek!

Na de Sint heeft nu de Kerstman (zelfde baard) zijn intrede gedaan in ons kikkerlandje, waarmee de allerleukste periode van het jaar weer is aangebroken! De tijd om verlanglijstjes te maken is inmiddels achter de rug, net als lootjes trekken en surprises maken. Met kerst geven we meestal wat mooiere en luxe cadeautjes. Maar wat geef je aan iemand die gek is op avontuur en dol is op reizen? Daarvoor hebben Marloes en ik dé oplossing: ons nieuwe reisboek "Waanzinnige Roadtrips"..

Waanzinnige Roadtrips: 20 prachtige routes die je uitnodigen om te gaan rijden

Het boek is de ultieme inspiratiebron voor iedereen die houdt van het maken van waanzinnige roadtrips. In ons eigen landje, in Europa maar ook in de Verenigde Staten en Australië. Waanzinnige Roadtrips is:

20 keer inspiratie voor de ultieme roadtrip

voor de Praktische informatie, handige tips

350 foto's die je echt gaan overtuigen

240 pagina's

Hardcover

Het zelf verkennen van een route is absoluut de meest plezierige manier van reizen. De vrijheid die je ervaart is gewoon fantastisch. Je kunt stoppen waar en wanneer je maar wilt, of het nu is voor een fraai uitzicht, een boeiende attractie of simpelweg om even de benen te strekken. Geen strakke tijdschema's, jij bepaalt het ritme van de reis.

Bovendien biedt het de mogelijkheid om van de gebaande paden af te wijken en verborgen juweeltjes te ontdekken. Je kunt zijwegen inslaan naar kleine dorpjes of natuurgebieden verkennen die je anders zou mislopen tijdens een 'gewone' reis.

In "Waanzinnige Roadtrips" ontdek je 20 kant-en-klare routes die je zo kunt gaan rijden. Deze routes variëren van avontuurlijk tot ontspannend. De focus ligt vooral op Europa waardoor je ze met je eigen auto kunt maken. Maar vrees niet, er staan ook enkele geweldige roadtrips in die absoluut thuishoren op jouw bucketlist.

Denk aan tochten door betoverende landschappen in Frankrijk, adembenemende routes in Noorwegen, schilderachtige paden in Engeland, zonnige avonturen in Spanje, Italiaanse droomwegen en een onvergetelijke Amerikaanse trip. Maak een reis over prachtige bergwegen in de Alpen, langs kustwegen in de Zuid-Portugese Algarve, en zelfs een epische bucketlist-reis naar het adembenemende Australië.