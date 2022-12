Giftguide: toffe gadgets & leuke cadeautips voor Kerstmis

Sinterklaas is terug naar Spanje, en dus is het moment daar om ons te richten op Kerstmis. Misschien ben je nog op zoek naar cadeau-inspiratie. Om voor jezelf te vragen, of om aan je geliefde, vrienden of familie cadeau te doen. Geen tijd of zin om op zoek te gaan naar inspiratie? Dan helpen wij je een handje met deze tech / gadget / cadeau gift-guide voor onder de kerstboom. De producten staan allemaal in willekeurige volgorde. Let wel goed op, i.v.m. de decemberdrukte kan het soms wat langer duren voordat je pakketje bezorgd zal worden, hou daar dus rekening mee.

Dyson Supersonic-föhn Vinca blauw & rosé is de nieuwe limited edition kleur, exclusief voor de feestdagen van 2022. Deze nieuwe kleur is beschikbaar voor alle Dyson haarstylingproducten. De nieuwe blauw & rosé kleur heeft een nieuwe porseleinachtige textuur en nauwkeurig aangebrachte satijnverf topcoats. Het heeft een zijdezachte afwerking van ongeglazuurd keramiek. Oorspronkelijk werd keramiek in de ruimte gebruikt. Tegenwoordig wordt het op grote schaal gebruikt in de luchtvaart en medische sector vanwege de gladde, maar extreem duurzame eigenschappen. Samen met de intelligente warmteregelingtechnologie in de Dyson Supersonic-föhn wordt zo blootstelling aan extreme hitte tijdens het stylen voorkomen. Elke machine heeft een glazen parelsensor die de temperatuur tot 100 keer per seconde meet, waardoor blootstelling aan extreme hitteschade tijdens het stylen wordt beperkt. Elke machine komt met een bijpassende opbergdoos. Een geschenkset – met de machine, opbergdoos en een door Dyson ontworpen borstel en kam – is beperkt beschikbaar. Te bestellen via de website van Dyson.

Prijs: 479,-

Tip: Download ook de My Dyson App. Deze is sinds kort geupdate en je kan hierin nu ook je stofzuiger & haarstyling product(en) toevoegen. Er staan ook korte video’s in over hoe je de opzetstukken kan gebruiken. erg handig. Het enige wat je hoeft te doen is de app downloaden en je product(en) koppelen, en vanuit daar kan je aan de slag.

De sterrennacht van Vincent van Gogh

Er komen steeds meer Adults Fans of LEGO (AFOL). Dat heeft natuurlijk alles te maken met de steeds toffere sets die LEGO uitbrengt voor volwassenen. Kriebelt het bij jou om zelf eens (weer) eens met LEGO stenen aan de slag te gaan, of wil je een extra origineel cadeau geven? Dan is de 3D LEGO versie van De sterrennacht, een van de beroemdste kunstwerken van Vincent van Gogh, precies wat je zoekt. Waan je even in de wereld van een groots kunstenaar. De set komt met een verstelbare standaard. Zo staat of hangt je de creatie naderhand gemakkelijk op in je interieur. Te bestellen via de website van LEGO.

Prijs: 169,99

Nokia X30 5G De Nokia X30 5G is gemaakt van 100 procent gerecycled aluminium en 65 procent gerecycled plastic en is daarmee de meest milieuvriendelijke Nokia-smartphone ooit. Ook de X30 komt met Nokia’s kenmerkende 3-3-3 belofte waardoor je minder snel hoeft te upgraden naar een nieuwe smartphone. Wanneer 1 miljoen mensen de Nokia X30 5G een jaar langer zouden gebruiken, bespaart dat evenveel CO2 als nodig is om 5000 huizen een jaar lang van stroom te voorzien! Daarnaast is de telefoon ideaal voor op reis, dankzij een batterijduur van twee dagen en een 50MP Pureview-camera met grote pixels voor hoge kwaliteit beelden. Te bestellen via de website van Nokia.

Prijs: 519,-

OPPO Band 2 De OPPO Band 2 is uitgerust met een ultrahelder 1,57-inch groot scherm en is voorzien van kleurrijke wijzerplaten, een tweekleurig bandontwerp en een breed scala aan verbeterde professionele slaap-, sport- en gezondheidsfuncties. Zo heeft de OPPO Band 2 een ingebouwde uiterst nauwkeurige 6-assige bewegingssensor, evenals hartslag- en bloedzuurstofsensoren. Dankzij de krachtige hardware is er een nieuwe tennismodus beschikbaar die verschillende tennisslagen kan herkennen. Ook biedt de wearable verbeterde hardloopfunctionaliteiten. Met OSleep slaapregistratie helpt de OPPO Band 2 om beter te slapen in alle situaties. Andere gezondheidsfuncties van de OPPO Band 2 zijn onder andere continue hartslagbewaking, real-time stressbewaking en -waarschuwing, slaaprapport en herinneringen voor het drinken van water. De OPPO Band 2 is ook ieders slimme assistent voor in het dagelijkse leven. De smartwatch laat bedtijd alarmen instellen, controleert het weer, stelt timers in en nog veel meer binnen handbereik. De batterij gaat 14 dagen mee waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over het batterijniveau. Bovendien kan de OPPO Band 2 dankzij magnetisch snelladen een hele dag functioneren op een oplaadbeurt van 5 minuten. Daarnaast is de OPPO Band 2 een lichtgewicht van slechts 33 gram, wat comfortabel om ieders pols aanvoelt.

Te bestellen via de OPPO e-store

Prijs: 79,-

REAL BLUE TWS 2 De draadloze oordopjes uit de REAL BLUE TWS 2-reeks van Teufel combineren optimaal draagcomfort, een lange batterijwerkduur en krachtig geluid met slimme touchbediening en trefzekere ruisonderdrukking op basis van active noise cancelling (ANC). Gebruikers kunnen met een simpele druk op een knop de transparantiemodus oproepen om al het omgevingsgeluid duidelijk te kunnen horen, zonder de noodzaak om de oordopjes uit te doen. Dit in combinatie met een batterijwerkduur van acht uur of meer dan 24 uur na opladen in de meegeleverde oplaadcase maakt de REAL BLUE TWS 2 tot een echte alleskunner. ANC zorgt met een simpele druk op de knop voor paradijselijke rust. Twee microfoons per oordopje filteren leggen nauwkeurig het omgevingsgeluid vast. Aan de hand van deze informatie genereert de REAL BLUE TWS 2 in real time een overeenkomstig compenserend geluid. Daarmee wordt het harde, zenuwslopende getik van toetsenborden van collega’s op kantoor gereduceerd tot een zacht gefluister. Dat geldt ook voor het monotone gedreun van de aandrijving van bussen, treinen en vliegtuigen. Daarmee komt het natuurgetrouwe en krachtige geluid van de REAL BLUE TWS 2 optimaal uit de verf. Gebruikers kunnen deze functie ook inschakelen om simpelweg van weldadige rust te genieten. Nu te bestellen via teufelaudio.nl.

Prijs: 149,98

FRITZ!Box 7590 AX + FRITZ!Repeater 1200 AX Met deze gecombineerde mesh set van een FRITZ!Box 7590 AX en een FRITZ!Repeater 1200 AX zorg je voor een stabiele wifi verbinding op alle verdiepingen van een gemiddeld huis. De FRITZ!Box kan je eenvoudig verbinden met je DSL verbinding of een andere internetaansluiting. En met 1 druk op de knop koppel je de onderdelen van deze mesh set aan elkaar. Behalve een modem en router is de FRITZ!Box ook te gebruiken als telefooncentrale. Je sluit 2 bekabelde toestellen aan of gebruikt het ingebouwde DECT basisstation om je telefoons te verbinden. De FRITZ!Box dient ook als smart home hub voor al je andere slimme accessoires van AVM. Te bestellen via de website van AVM: FRITZ!Box 7590 AX

Prijs: 229,- FRITZ!Repeater 1200 AX

Prijs: 69,95

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde Dysons nieuwste luchtzuiverende bevochtigingsventilator is de eerste 3:1 ventilator met formaldehyde sensor die lucht reinigt, bevochtigt en verkoelt. De machine zuivert de lucht en detecteert en vernietigt formaldehyde, terwijl het gebruik maakt van UV-C-technologie om 99,9% van de bacteriën in het water te verwijderen. Deze nieuwe Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde beschikt over een sensor die speciaal is ontworpen om het potentieel schadelijke en vervuilende gas formaldehyde te detecteren. De formaldehydesensor van Dyson heeft een uniek algoritme waarbij het gas direct onderscheidt van andere gassen. Andere machines met formaldehydesensoren - die vaak op gel zijn gebaseerd - kunnen na verloop van tijd verslechteren of het gas verwarren met andere VOS-vervuiling (Vluchtige Organische Stoffen). Er is nog een hele reeks aanvullende specs, die lees je allemaal op de website van Dyson. Te bestellen via Dyson.nl.

Prijs: 799,-

Resto Pro Gamingstoel

Gamers weten hoe zwaar het kan zijn om urenlang te gamen. Daarom is het belangrijk een stoel te hebben die je ondersteunt tijdens je grootste avonturen. De Trust GXT 712 Resto Pro Gamingstoel, met verstelbare rugleuning, verwijderbare lende- en nekkussens, 4D-armsteunen en een maximale draagkracht van 150kg, behandelt je als een koning(in). De dikke kussens in zowel de zitting als de rugleuning complementeren het ergonomische design van de Resto Pro Gamingstoel, terwijl de meegeleverde lende- en nekkussens voor de beste comfort zorgen. Dankzij het ruimtelijke design is deze stoel voor elke gamer geschikt. De Trust Resto Pro is een premium gamingstoel dat, dankzij het gebruik van sterke materialen, solide en stevig aanvoelt. De basis van deze stoel bestaat uit metaal, wat het heel robuust maakt, terwijl de 65mm grote wielen vloeiend rollen op elk oppervlak. Het laatste waar jij je tijdens het gamen zorgen om moet maken, is je stoel. Wie zit er op een saaie stoel te wachten? De Trust GXT 712 Resto Pro is gemaakt voor echte gamekoningen en gamekoninginnen. Daarom hebben we het veganistische kunstleer voorzien van elegante, goudgekleurde stiksels en details toegevoegd die aanvoelen en er uitzien als suède. Dit is een pronkstuk in elke gamekamer. Te bestellen via Bol.com

Prijs: 299,-

Fettercairn 12yo "Een whisky met een krachtige en pure smaak." Fettercairn 12yo is niet voor niets het boegbeeld van de distilleerderij. Deze whisky is volledig gerijpt op American white oak ex-bourbon vaten, het perfecte vat om de tropisch tonen in deze whisky te benadrukken. Fettercairn Scotch single malt whisky kent een eenhoorn als logo. Dit was niet alleen het familiewapen van oprichter Sir Alexander Ramsay, maar het is ook het nationale dier van Schotland. Daarnaast staat het dier symbool voor kracht en puurheid. Dat laatste is een synoniem voor Fettercairn. Fettercairn Scotch single malt whisky is opgericht in 1824 door landgoedbezitter Sir Alexander Ramsay. De eigenaar was voorstander van het legaliseren van de whiskyproductie in een periode waarin voornamelijk illegaal gestookt werd. Wel liet hij zich inspireren door de kennis van de illegale stokers. Dat resulteert in een eigen zienswijze die nog steeds kenmerkend is voor het merk. Een ongeëvenaard zuivere premium whisky met een signature tropsiche smaak. De perfecte toevoeging aan jouw feestdagen en alle kerst diners! Te bestellen via Gall.nl

Prijs: 44,99

Dyson V15 stofzuiger Het creëren van een hygiënisch huis wordt makkelijker dan ooit met Dysons gloednieuwe snoerloze stofzuiger, de Dyson V15 Detect. Ontworpen om onzichtbaar stof van slechts 10 micron (=0.01 mm) zichtbaar te maken, met een akoestische piëzo-sensor die trillingen omzet in elektrische signalen en precies de grootte en het aantal opgezogen deeltjes weergeeft op het LCD-scherm. Deze nieuwe Dyson-technologieën herdefiniëren wat een grondige reiniging is van het huis. De nieuwe stofzuiger is ontwikkeld door een team van 370 ingenieurs wereldwijd en maakt gebruik van een Dyson Hyperdymium-motor die tot 230 watt aan zuigkracht genereert, waarbij de V15 Detect Absolute zelfs 240 watt aan zuigkracht produceert. Daarnaast vangt het 99,99% van de stofdeeltjes op tot 0,3 micron voor de krachtigste grondige reiniging. Deze machines maken deel uit van een geheel nieuwe reeks Dyson - voor een schoner huis - in een tijd waarin 60% van de mensen meer dan ooit aan het schoonmaken is. Meer info of direct bestellen doe je via de website van Dyson.

Prijs: 749,-

Photo by Brett Sayles.