Voor je verlanglijst: 5 techgadgets voor minder dan 15 euro

Het wordt weer wat kouder buiten en dan gaan veel mensen toch op zoek naar een lichtpuntje. De feestdagen! Niet alle verplichtingen worden altijd gewaardeerd, maar zo'n avond rond een jute zak of een kerstboom met een lekker drankje en een mooie outfit aan heeft ook wel weer iets, toch? Zie je op tegen de vraag wat er op jouw verlanglijstje staat? We bieden je de komende maanden inspiratie hier op DutchCowboys, met elke week weer een andere categorie voor je lijstje. Ook als je niks doet met de feestdagen kan een beetje cadeau-inspiratie wel van pas komen. Vandaag: 5 gadgets van onder de 15 euro. Een Bluetooth-receiver Zweer jij bij je ietwat oude auto, maar lijkt het je stiekem toch ook wel eens fijn om te bellen terwijl je rijdt? Geen nood. Met deze Bluetooth-receiver kun je heel makkelijk de connectie maken tussen je auto en je telefoon. Je hebt niet meteen een hele Android Auto-interface, maar je kunt tenminste wel dat goede gesprek afmaken terwijl je naar een afspraak rijdt. Het kost maar 7,50 euro, dus dat is een ideaal kleinigheidje.



Statief voor je smartphone Misschien vind je jezelf geen topfotograaf die een statief nodig heeft, maar je zal merken dat wanneer je er eenmaal een hebt, het toch erg leuk is om hem te gebruiken. Al is het maar om dat noorderlicht vast te leggen met een lange sluitertijd. Je kunt leuke dingen doen met een statief dat zelf ook wat kan bewegen, zoals deze van Lurk. En hij is ook niet zo duur, waardoor hij ideaal is voor je verlanglijstje.

Een Google Home-houder Hij is erg grappig op zichzelf, Google Home Mini. Hij was ook niet zo duur, dus veel mensen hebben er wel eentje thuis. Deze leuke gadget zorgt dat je geen draden ziet, geen kastruimte kwijt bent en dat je Home altijd opgeladen is en dus klaar om je te helpen. Het is een geinige gadget, die Google Home-houder, want hij ziet er heel anders uit dan de speaker alleen. Een beetje robuuster en stoerder.

Led-pet Het is een grappige naam, maar het is vooral heel handig. Een pet met ledlampjes. Of je nou aan je pc wil sleutelen op een donkere zolder of even een schilderij wil ophangen: met deze pet zie je wat je doet. Het is niet echt een exemplaar om volop te dragen, zeker niet met de leds aan, maar voor klussen is dit een heel handig hoofddeksel.

HDMI-kabel Het is misschien een ietwat vreemd cadeau, maar het is handig om te hebben en kabels kunnen soms best duur zijn. Bovendien is er in elke vriendengroep iemand nodig die op een weekendje weg een kabel mee heeft om de laptop met F1 TV aan te sluiten op de aanwezige televisie. Of voor Netflix op een niet-smarttv. Misschien geen romantisch of spannend cadeau, maar wel heel welkom, zo:n HDMI-kabel.