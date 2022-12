15 grappige dingen om Google Assistent te vragen met kerst

Het is kerst! Lekker twee dagen gezelligheid, je vrienden en familie weer zien, series bingen of gewoon lekker werken en veel geld verdienen. Hoe je je kerst ook spendeert, je hebt vast wel tijd voor een goed gesprek met Google Assistent. De spraakassistent is namelijk extra leuk met kerst.



Google Assistent en kerst

Zet Google Assistent even op Engels, want daarbij werken de kerstvragen wel goed. Vraag je aan de spraakassistent om de kerstman te bellen, dan vraagt ze ‘Welk contact wil je bellen’? Dus tenzij je een kerstman in je contactenlijst hebt staan, kom je daar niet zo ver mee. Google Assistent heeft heel veel kerstmogelijkheden, dus zet haar even op Engels en geniet van deze grappige antwoorden door de spraakassistent.

1. "Hey Google, Call Santa."

Scheelt je weer een brief schrijven, gewoon even direct aan Saint Nic doorgeven wat je wil hebben, of hoe het met Rudolph gaat. Je wordt dan zelfs ‘officieel’ doorverbonden met de Noordpool. Al zal vooral Santa je vragen stellen.