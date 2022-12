9 kerst-apps om je feestdagen nog leuker te maken

Over een paar dagen is het alweer kerst. De één dompelt zich graag volledig onder in alles rood, groen en goud, terwijl sommige mensen er niets van moeten hebben. Wil je toch een beetje in de sfeer komen, dan kun je misschien wel wat hulp gebruiken van je smartphone. Er zijn namelijk talloze apps die je helemaal in de feestdagensferen kunnen krijgen.

1. Elf Yourself Zeg je kerst-app, dan zeg je Elf Yourself. Het voelt altijd een beetje als een soort internetnostalgie, zoals we dat voelen wanneer we de dansende banaan zien. Elf Yourself is een app waarmee je een video genereert op basis van je hoofd, die dan op een kerst-elf wordt geplakt. Het ziet er heel idioot uit, maar het is hilarisch. Je kunt er bovendien nog een boodschap aan toevoegen, om het geheel af te maken. Scheelt je weer kerstkaarten sturen.

2. Google Santa Tracker In Amerika leeft het meer dan in Nederland: dat de kerstman er met zijn slee met rendieren op uittrekt om ‘s nachts pakjes te bezorgen. Toch is Google Santa Tracker wel een heel leuke app om even in die belevingswereld van alles Kerstman te stappen. Je kunt er steeds meer in doen, naarmate we dichter naar de kerst toekruipen. Er is zelfs te zien waar de kerstman zich bevindt.

3. Foute kerstfoto’s maken Je kunt natuurlijk zelf kerst-selfie-attributen kopen en grappige foto’s maken, maar het kan makkelijker. Met de app Christmas Booth kun je een bestaande foto van jezelf voorzien van idiote kerstitems zoals een sneeuwpopneus (oftewel: een wortel) of een kerstmannenmuts. Het ziet er heel geknutseld uit en daarom een beetje knullig, wat natuurlijk perfect bij Kerstmis past.

4. Kerstmuziek luisteren Je kunt natuurlijk kiezen voor de gigantische lijsten op Spotify met kerstmuziek (vooral de lijst met kerstmuziek uit 2022 is erg verrassend), maar het is ook mogelijk om de app van Sky Radio te downloaden, wat toch al sinds jaar en dag bekend staat als ‘the Christmas Station’. Even de oren volledig volstoppen met kerstbellen en liedjes over sneeuw, voordat je volgende week weer overgaat naar de Top 2000.

5. Kerstkleurplaten Heb je kinderen of word je er zelf gewoon heel rustig van om een kleurplaat te maken? Je kunt natuurlijk Googlen naar kerstkleurplaten en die gebruiken, maar een andere optie is het om de app Kerstkleurplaten te gebruiken. Hierin vind je een flink arsenaal aan kleurplaten om de kinderen te vermaken, of jezelf. Een oldschool kerstboom of kerstman, of iets moderners: het is er allemaal.

6. Christmas Cookie Je kunt er natuurlijk voor kiezen om de feestdagen-variant van Angry Birds te spelen, maar er zijn meerdere kerstspellen te vinden die vermakelijk zijn. Christmas Cookie is waarschijnlijk de leukste. Hierin moet je net als in CandyCrush drie op een rij maken door twee naast elkaar staande figuren te laten wisselen. Alleen hebben de snoepjes plaatsgemaakt voor sterren, kerstbomen en kerstmannenmutsen. Vergis je niet: dit is geen klein spel, er zijn meer dan 2000 levels. Daarmee kom je de kerstvakantie wel door.

7. Christmas Wallpaper 4K Het is naast kerst-apps op je telefoon ook leuk om je toestel te voorzien van een sfeervolle kerst-achtergrond. Veel achtergrond-apps bieden (zeker in deze periode) veel mogelijkheden voor kerstwallpapers, zelfs varianten die bewegen, maar Christmas Wallpaper 4K wordt wel als de ultieme app voor dit doel gezien. De app staat vol mooie afbeeldingen in zowel full HD als 4K, waardoor je AMOLED-scherm nog beter tot zijn recht komt.

8. How the Grinch Stole Christmas Je kinderen moeten er wel een beetje Engels voor kunnen begrijpen, al kun je ze natuurlijk ook een handje helpen, maar het interactieve verhaal How The Grinch Stole Christmas is erg vermakelijk op de telefoon. Je kunt natuurlijk ook de geweldige film van The Grinch kijken, maar deze app vertelt het verhaal weer op een heel originele, andere manier. Er zitten bovendien allerlei leuke mini-games in voor extra vermaak.

9. The Christmas List Soms wordt je er helemaal gek van: al die cadeaus die je moet kopen, boodschappen die je moet doen. In de app The Christmas List kun je bijhouden wat je nog moet kopen en voor wie. De app kan het hele jaar rond worden gebruikt, dus het is ook handig om erin bij te houden wanneer mensen jarig zijn en wat je voor ze wil kopen. Soms kom je een cadeau-optie tegen en is iemand nog lang niet jarig: handig om hem dan alvast in deze app te zetten. Maar voor kerst is hij vooral heel functioneel, zeker als je met grote groepen kerst viert en aan cadeaus doet. Deze app helpt je namelijk ook goed je budgetten bij te houden.