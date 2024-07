3 tips voor een fantastische vakantie in eigen tuin 

De zomer staat weer voor de deur. De meeste mensen hebben hun vakantieplannen inmiddels al vastgelegd. Komt de vakantie dit jaar echter minder goed uit en is het niet haalbaar om erop uit te gaan? Of vind je het eigenlijk wel prima om lekker thuis te blijven? Dan is het hebben van een eigen tuin natuurlijk heerlijk! Zo kan je toch nog genieten van je vrije dagen, zonder dat je echt weg hoeft te gaan. Dat vergt echter nog wel de nodige voorbereidingen. Want voordat de vakantie begint, mag je best wel een beetje uitpakken. Maar hoe zorg je voor dat echte vakantiegevoel in eigen tuin? Hieronder volgen drie tips.

1. Nieuw tuinontwerp

Nu je niet op vakantie gaat, hou je misschien geld over om de tuin eens flink onder handen te nemen. Bijkomend voordeel is dat je hier jaren plezier van hebt. Een vakantie duurt vaak slechts enkele weken, maar van jouw nieuwe tuinontwerp heb je de komende tijd nog veel profijt. Vraag daarom eens een hovenier om met je mee te denken over een nieuw ontwerp of doe zelf inspiratie op bij handige websites zoals Tuinvisie. Gebruik de komende tijd om je alvast wat te oriënteren en pak de tuin met beide handen aan. Zo kan je tijdens de vakantie optimaal genieten van een tuin die aan al jouw wensen voldoet.

Let bij het tuinontwerp vooral op comfort. In de vakantie wil je heerlijk kunnen ontspannen. Denk daarom aan fijne tuintegels, maar ook zeker aan een kwalitatieve tuinset. Gebruik accessoires om de sfeer compleet te maken. Zo voelt het echt als vakantie als je in de tuin plaatsneemt.

2. Schaf een opblaasbaar zwembad aan

We hopen natuurlijk op prachtig weer in eigen land de komende zomer. Gelukkig leert het verleden ons dat de zomers in Nederland tegenwoordig steeds vaker warm en zonnig zijn. Genoeg reden dus om wat extra geld te investeren in een opblaasbaar zwembad. Er gaat niets boven heerlijk afkoelen in het zwembad op een tropische dag. Zeker als dit in eigen tuin kan. Dit is zeker onmisbaar wanneer je kinderen hebt. Zij zullen zich deze zomer geen moment vervelen als het zwembad staat.

Extra tip: investeer ook in een goed filter en dek het zwembad elke dag af. Op die manier doe je langer met hetzelfde water. Dat bespaart niet alleen water, maar is ook nog eens veel beter voor het milieu. Plus, het scheelt jou een hoop werk, wat zorgt voor nóg meer vakantiegevoel!

3. Niets moet, alles mag!

Het gevaar van thuisblijven is dat je toch in je eigen vertrouwde ritme blijft. Hierdoor gebruik je je vrije tijd misschien voor het uitvoeren van klusjes die te lang zijn blijven liggen en kom je eigenlijk helemaal niet aan ontspannen toe. Zorg er daarom voor dat je gedurende jouw vrije tijd ook echt de rust pakt. Dit doe je door voor jezelf een ander ritme te creëren. Dineer bijvoorbeeld buiten, blijf eens wat langer zitten, laat het huishouden zoveel mogelijk voor wat het is, nodig regelmatig vrienden en familie uit, zet een muziekje aan en probeer elke dag lekker wat te lezen in de tuin. Niets moet, alles mag!

[Fotocredits – Helga1 © Adobe Stock]