3 soorten zwembaden om eenvoudig op te zetten

De zomer is alweer even begonnen en de temperaturen zijn al een paar keer aardig opgelopen. Tijdens dit soort dagen is het heerlijk om de verkoeling op te zoeken. Hoe lekker is het als dit in een zwembad kan? Niet iedereen is gezegend met een tuin zo groot als een voetbalveld, dus daarom hebben wij drie zwembad soorten voor je op een rijtje gezet die je binnen no-time in je tuin neerzet én weer weghaalt!

1. Opblaaszwembaden

Misschien denk je nog met een glimlach terug aan de tijd toen je zelf in een opblaaszwembad mocht badderen. Des te leuker om deze klassieker weer in het leven te roepen! Met een opblaaszwembad weet je zeker dat het bad er snel staat, je (eventuele) kinderen er veilig kunnen spelen én het zo weer opgeruimd is. Ideaal! Tegenwoordig zijn er ontzettend veel soorten opblaaszwembaden, zoals rond, rechthoekig, maar ook zwembaden met een diameter van vijf meter. Genoeg keuze dus! Last but not least is dit ook nog eens de goedkoopste optie van deze drie zwembad soorten.

2. Opzetzwembaden

Ben je op zoek naar een zwembad die je langer kunt laten staan en wat steviger is? Dan is een opzetzwembad helemaal iets voor jou! Deze zwembaden zijn vaak wat groter waardoor het ideaal is om met vrienden van te genieten. Verder is een opzetzwembad stevig genoeg om de hele zomer te laten staan. Het is hierbij wel belangrijk om het water hygiënisch te houden met een pomp en de bladeren zo snel mogelijk uit het bad te halen. Je kunt er ook voor kiezen om het zwembad onder een afdakje te zetten. Zo weet je zeker dat er geen ongewenst vuil in het water waait. Voor het ultieme vakantiegevoel kun je sommige varianten ook ingraven. Het opzetten duurt wel wat langer dan bij een opblaaszwembad, maar dan heb je ook wat!

3. Opblaasbare jacuzzi’s

De laatste variant is de meeste luxe en (in de meeste gevallen) ook de duurste optie. Als je op zoek bent naar een relaxed spa-gevoel, dan is een opblaasbare jacuzzi iedere euro meer dan waard. Het fijne aan een opblaasbare jacuzzi is dat je ‘m in de zomer kunt gebruiken voor verkoeling en in de winter voor de verwarmde versie kunt gaan. Zo kun je ‘m het hele jaar door gebruiken en is het iedere keer weer genieten! Doordat deze variant voorzien is van waterjets heeft de opblaasbare jacuzzi een maximale afmeting, zodat de jacuzzi optimaal werkt. De meeste opblaasbare jacuzzi’s zijn om deze reden beschikbaar voor vier tot zes personen. Qua materiaal vind je vooral opblaasbare jacuzzi’s van kunststof of hout. Die laatste zorgt uiteraard voor het optimale Oostenrijk-gevoel!

Hopelijk heb je nu genoeg informatie over de verschillende zwembad soorten om een goede keuze te maken en is het daarna tijd om ervan te genieten! Wil je er lekker op uit en verkoeling zoeken? Bekijk dan eens de zwembaden bij jou in de buurt!



[Fotocredits - nito © Adobe Stock]