Waarom we zo weinig horen over PlayStation VR2

PlayStation VR2 is verschenen op 22 februari. Het is dus nog steeds een gloednieuw ding, maar we horen er eigenlijk relatief weinig over. De verkopen blijken ook achter te blijven: Sony’s PSVR2 zou lang niet zo goed verkopen en mogelijk zelfs heel binnenkort al in prijs worden verlaagd om het toch wat te doen aantrekken. Maar, hoe kan het dat het niet zo’n populair, hot item is?

Tegenvallende verkoopcijfers

Sony zelf heeft geen cijfers naar buiten gebracht over PlayStation VR2’s verkoopcijfers, maar volgens onderzoeksbureau IDC loopt het echt niet lekker met pas 270.000 verkopen. Dit zou vooral liggen aan een combinatie van dingen: de headset is erg duur én mensen letten toch wat meer op hun geld met de stijgende prijzen van alle andere dingen in het leven. Er zijn echter ook mensen die het niet eens zijn met die analyse: PSVR2 heeft namelijk in een maand tijd al eenderde van PSVR1-verkopen van 5 maanden gehaald. Dus in principe is het op de goede weg, zou je denken.

Maar het is geen goedkoop apparaat: hij is zelfs duurder dan een PlayStation 5 zelf. Voor 599,99 euro heb je een PSVR2, wat hem nog steeds goedkoper maakt dan diverse andere headets (zeker gezien de toekomst). Dat neemt echter niet weg dat het een vrij hoge prijs is waardoor mensen eerder afhaken.



Door de prijs te verlagen, worden er indirect weer meer games verkocht voor PSVR2 en dat kan het apparaat mogelijk ‘redden’. Er is echter nog een ander probleem met de PSVR2: je kunt hem alleen bij PlayStation zelf kopen. Het is dus niet zo makkelijk als even een bestelling plaatsen bij Bol.com of een ander warenhuis: vaak hebben mensen daar cadeaubonnen van die ze gebruiken, of ze gaan naar een gamewinkel en maken gebruik van een inruilactie. Dat valt nu allemaal weg omdat het product alleen maar direct via PlayStation te koop is en dat richt tot een drempel op.