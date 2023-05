Waarom je je gebruikersnaam moet veranderen op Discord

Het wegnemen van die vier cijfers maakt het makkelijker voor gebruikers om elkaar te vinden, maar je moet als gebruiker nu dus wel even creatief brouwen op wat je naam dan wordt. Je kunt dat uiteraard beter vroeger doen dan later, want dan heb je meer kans dat de gewenste naam nog beschikbaar is. In een blog schrijft Discord waarom het in eerste instantie eigenlijk voor die vier cijfers koos: “Toen we Discord begonnen te bouwen, was een van onze topprioriteiten dat je jezelf zowat elke naam kon geven die je maar wilde, dat je op de server van je vriend kon komen en dat je snel en gemakkelijk voicechat kon voeren. We wilden niet dat mensen ooit een scherm zouden tegenkomen met "Je gewenste gebruikersnaam is bezet".“

Discord

“We stonden ook toe dat gebruikersnamen hoofdlettergevoelig waren, omdat we oorspronkelijk niet eens een vriendensysteem hadden, zodat niemand handmatig gebruikersnamen hoefde in te typen. Dit werd een technisch probleem dat we niet adequaat hebben aangepakt. Ondertussen, toen Discord groeide, kregen we vele verzoeken om mensen met elkaar te laten chatten, zelfs als ze niet langer een server deelden, dus creëerden we een vriendensysteem. Om ervoor te zorgen dat alles nog werkte, legden we een viercijferig achtervoegsel bloot, een "discriminator" genaamd. Met die vier cijfers kon "PhiBi#8936" onderscheiden worden van "PhiBi#9863".”

Nu komt er een einde aan dat tijdperk. Mensen vonden het ook wel vervelend, vooral als ze hun gebruikersnaam met anderen deelden: uitleggen wat een hoofdletter was en wat niet, Discord deelt zelfs dat 40 procent helemaal niet weet wat zijn discriminator is of wat het uberhaupt is. Het klinkt ook vrij intens, zeker omdat discriminatie niet oke is, maar in dit geval was het juist handig, want het betekende dat je onderscheid kon maken tussen de ene Nerdkiller en de andere Nerdkiller.