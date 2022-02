Waarom je niet overal zomaar je username kunt veranderen

Het was groot nieuws in 2019: je kon eindelijk je gebruikersnaam op PlayStation veranderen. Nu heeft deze week Snapchat ook bekendgemaakt dat je eindelijk van die gênante naam af kunt komen die je ooit koos. Let wel: het kan maar één keer per jaar, dus maak er niet voor de grap iets nog raarders van. Maar, waarom is dat eigenlijk: dat je nu pas je gebruikersnaam mag veranderen. En waarom kun je je username maar eens per jaar wijzigen?

Gebruikersnaam veranderen

Er zijn veel redenen aan te wijzen voor dit strenge beleid op gebruikersnamen. Je ziet onder andere op Twitter wel waarom: je kunt daar voortdurend je gebruikersnaam veranderen: dan kun je bijvoorbeeld neerzetten dat je op dit moment in een bepaald land bent, of dat je op een bepaalde politieke partij stemt. Echter maken sommige mensen gebruikersnamen die aanstootgevend zijn en dan weer gerapporteerd moeten worden, wat betekent dat moderators er weer meer werk aan hebben. Dat is uiteindelijk de meestgenoemde reden waarom gebruikersnamen niet zomaar kunnen worden veranderd: de kans dat er misbruik wordt gemaakt van deze vrijheid. Niet alleen omdat andere mensen hierdoor bijvoorbeeld gekwetst worden door de gebruikersnaam die je kiest, maar ook omdat bijvoorbeeld oplichters hierdoor vrij spel krijgen. Iemands account namaken is immers een stuk makkelijker als je ook dezelfde of nagenoeg dezelfde gebruikersnaam kunt gebruiken. Zo kunnen oplichters tegenover je vrienden doen alsof ze jou zijn en ze bijvoorbeeld geld of informatie afhandig maken.

Snapchatnaam veranderen Er zijn echter meer redenen waarom het niet handig is wanneer gebruikers regelmatig hun gebruikersnaam veranderen. Soms zijn de gebruikersnamen ook de accountnamen, waardoor de url naar hun account bijvoorbeeld steeds weer verandert. Hierdoor wordt deze moeilijker om terug te vinden en bovendien komen er hierdoor allerlei URL’s bezet. Geen wonder dus dat Snapchat ervoor kiest dat je het maar één keer per jaar mag veranderen. Gratis. Op bijvoorbeeld sommige gameplatforms mag je hem wel vaker veranderen, maar het kost dan wel elke keer weer geld. Handig om scammers tegen te gaan, want die zullen dan eerder voor een andere oplossing kiezen. Mocht je dus je Snapchat-naam willen aanpassen, dan is het vanaf binnenkort mogelijk om dat te doen. Tik hiervoor het Bitmoji-icoon aan linksboven en ga naar je profiel. Druk op instellingen (het tandwiel), gebruikersnaam en dan kun je daar je gebruikersnaam veranderen.