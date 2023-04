Discord wordt opgeleukt met een soundboard

Geluiden in Discord

Discord is een Slack-achtig systeem waarbij je kunt chatten op een bepaalde server. Het wordt vooral veelvuldig gebruikt door gamers om elkaar te helpen het einde van een spel te halen, te discussiëren over geruchten maar ook om gewoon lekker over onzin te praten. Het beeld van de asociale gamer die een beetje lonely op zijn zolderkamer zit, dat vergeet je spontaan als je ziet wat er allemaal te doen is en speelt op Discord. Het is een enorm sociale, gigantische community die weer is onderverdeeld in allerlei deelcommunities. Gezelligheid ten top.

Je kunt er nu dus ook nog grappige geluiden aan toevoegen. Het is zelfs mogelijk om je eigen geluiden toe te voegen, wat ons enigszins verbaast. Als je keihard een scheldwoord roept, dat opslaat en iedereen van zulke ‘feedback’ voorziet, dan wordt het er niet bepaald gezelliger op. Maar goed, dat kan blijkbaar wel. Tenminste, alleen als je de desktop-app gebruikt, want op de mobiele versie van Discord is deze functie niet beschikbaar.