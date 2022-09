​Xbox heeft ruisonderdrukking om kliks en gehijg weg te filteren

Microsoft heeft een nieuwe variant van ruisonderdrukking ontwikkeld waardoor je anderen niet meer hoort ademen of klikken. Heeft iemand thuis muziek aan, dan hoor je dat ook niet meer. Zo hoor je in een multiplayerspel alleen de stem van je mede- of tegenspeler, en niet alle afleiding eromheen.

Ruisonderdrukking op Xbox

Er zijn mensen die nu eenmaal wat harder beginnen te ademen wanneer ze iets spannend vinden, of die in plaats van de muziek uit de game liever keihard hiphop over de speakers blazen. Helemaal prima natuurlijk, maar je hebt daar in een multiplayerpotje wel last van als medespeler. Het haalt je soms helemaal uit je spel en daarom heeft Microsoft een oplossing ontwikkeld in de vorm van die speciale ruisonderdrukking.

Je kunt deze functie zelf in- en uitschakelen. Dat door je door de guide te openen, te gaan naar Parties & Chats en dan de opties te selecteren. Hier vind je de optie ‘noise suppression’, die je kunt aanzetten of uitzetten. Het is niet voor het eerst dat dit type ruisonderdrukking wordt geïntroduceerd: Discord heeft al langer Krisp en Nvidia maakt gebruik van Broadcast om te zorgen dat al die vervelende geluiden niet langer deel uitmaken van je game.