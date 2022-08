​Deze 5 games zijn de populaire spellen van zomer 2022

Een paar jaar geleden was dé zomergame Pokémon Go, maar veel eerder was dat bijvoorbeeld Rollercoaster Tycoon. Terwijl buiten de zon op je raam brandde, spendeerde je uren binnen achter de pc om het de bezoekers van je pretpark zo aangenaam (oke, en soms onaangenaam) mogelijk te maken. Nog steeds zijn er elke zomer wel een paar games die enorm geliefd zijn. Dit jaar zijn dat deze vijf games.

Stray Deze zomer is niet per se vol AAA-games. Het is duidelijk merkbaar dat de wereld nog moet bijkomen van het coronavirus (en er zelfs nog steeds mee worstelt). Sony zei het ook al: de gameverkopen lopen achter. Gelukkig zijn er genoeg indieparels, zoals Stray. Stray is een avonturenspel waarin je moet puzzelen in een soort dystopische wereld, waar je met een kat doorheen gaat. Het toffe is dat je alles ook vanaf laag bekijkt en dat is heel anders dan we in games gewend zijn. Houd DutchCowboys in de gaten, want in onze review gaan we dieper in op deze fijne zomergame met 9 levens.

F1 22 Het is niet een game die door de grote massa wordt gespeeld, maar wel typisch een spel dat groepen mensen heel fanatiek tegen elkaar spelen. Zeker nu de Nederlandse Max Verstappen het zo goed doet in de echte sport, vinden gamers het tof om de circuits zelf ook uit te proberen in de game. F1 22 is overigens ook totaal niet voor de massa gemaakt: het is een best grote uitdaging om de game goed te besturen, net zoals dat waarschijnlijk het geval is in de F1-wagen. Dat maakt het echter juist een titel om je helemaal in vast te bijten. Al kunnen we ons voorstellen dat je misschien liever kiest voor Forza Horizon 5 of Gran Turismo 7, dat beide ook supertoffe racegames zijn.

Xenoblade Chronicles 3 Er is heel lang naar deze game uitgekeken en gelukkig stelt hij niet teleur. Sterker nog, meer dan ooit duiken mensen met hun neus in hun Nintendo Switch, want dat is waar deze game op is verschenen. In Xenoblade Chronicles 3 begeef je je in Aionios, waar een flinke oorlog gaande is. Deze roleplaying-game heeft een heel ander ritme dan andere games en dat is even wennen, maar er is veel om uit te leggen om zo te zorgen voor een enorm rijke game-ervaring waarmee je vele uren vooruit kan. Heel veel, want alleen al met het hoofdverhaal ben je ruim 50 uur zoet.

Cuphead in the Delicious Last Course Heb je daar allemaal totaal geen tijd voor, dan kun je beter naar een ander spel grijpen voor een klein pak slaag. Cuphead is een heel lastige gamefranchise waarbij je alles uit jezelf moet halen (maar niet zodanig dat het onmogelijk is, het is een kwestie van goed je vijand bestuderen). In deze nieuwe downloadbare content van Cuphead krijg je zijn ‘laatste avondmaal’ voorgeschoteld en daarin wordt het je wederom niet makkelijk gemaakt. Wel makkelijk om naar te kijken, want Cuphead blijft trouw aan zijn toffe 30’s cartoon-stijl.

Fortnite Het is een open deur, maar hij moet genoemd worden: Fortnite. Het blijft een enorm populaire titel onder allerlei leeftijden en met zijn vrolijke kleuren en cartooneske uiterlijk is het een heel zonnige titel die perfect past menig zomervakantie. Het voordeel van Fortnite is dat je het op veel platformen kunt spelen: zelfs met een omweg ook op Android-smartphones. Perfect dus voor onderweg in de auto richting je vakantiebestemming. Bovendien is het voordeel van deze game dat je er ook nu nog makkelijk mee kunt beginnen. Heel fijn en laagdrempelig, ook als je dit game-icoon volledig hebt gemist.