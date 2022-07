Discord komt naar Xbox-consoles en dat is goed nieuws

Discord is groot. Heel groot. Het heeft wereldwijd meer dan 150 miljoen maandelijkse gebruikers. Het is een chatapp die gamers gebruiken om elkaar te laten zien wat ze doen in games, elkaar te helpen verder te komen of gewoon over wat dan ook te spreken. Het is ook mogelijk om Twitch-achtige streamsessies te houden, waardoor het een heel allround app is voor gamers. Meer weten, lees dan ook ons artikel over wat Discord precies is. Alles wat het is, maakt het zo interessant dat de dienst nu naar Xbox komt.

Discord is in een korte tijd uitgegroeid tot het communicatiekanaal van gamers. Hoogste tijd dat het uitbreidt naar Xbox Series X/S en Xbox One. Dat gaat nu ook gebeuren en dat heeft potentie om veel te veranderen.

Discord op Xbox

Discord was tot nu toe alleen als app op smartphones of op pc’s te gebruiken, maar nu is het ook mogelijk om daarvoor een Xbox te gebruiken. Op dit moment is Discord alleen op Xbox beschikbaar voor mensen die meedoen aan het bètaprogramma van Microsoft, Xbox Insiders. Het wordt echter binnenkort verder uitgerold. Daarnaast zou ook Sony in gesprek zijn om Discord naar PlayStation te krijgen, maar Microsoft was ze blijkbaar voor. Discord laat weten hoe het in zijn werk gaat:

“Als je het geluk hebt dat je toegang hebt, moet je je Xbox account verbinden met je Discord account. Als je je Xbox en Discord accounts al eerder hebt verbonden, moet je ze opnieuw verbinden om de nieuwe rechten te krijgen die nodig zijn om toegang te krijgen tot Voice op je Xbox console. Je vindt de optie om je accounts te verbinden in Gebruikersinstellingen > Verbindingen op desktop, web of mobiel. Selecteer het Xbox-logo in het menu Verbindingen en volg de aanwijzingen om alles in te stellen.”