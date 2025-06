Waarom de Xbox Ally X niet helemaal de eerste Microsoft-handheld is

Ondanks dat deze handheld met zijn 7 inch scherm een wat meer uitgeklede Windows 11 heeft draaien, is er wel een volledige versie van Windows. Die is niet standaard aan, maar kun je zelf inschakelen. Copilot voor Gaming is ook aanwezig, waarmee je onder andere vragen kunt stellen over je game of hulp kunt krijgen over hoe je verder kunt in een spel. Daarnaast kan hij je ook games aanraden op basis van wat je eerder hebt gespeeld. De Game Bar is ook beschikbaar voor wie dat een handige toevoeging vindt.

Microsoft handheld

Terug naar het statement waarmee we dit artikel begonnen. De Xbox Ally X is nu niet bepaald waar we al die jaren dat we al speculeren over een Xbox-handheld op hoopten. Het is immers eigenlijk een bestaande handheld met wat extra’s. Het is ook niet echt een Microsoft-eigen apparaat: het is een ASUS met een Microsoft-sausje. Dat is jammer. We begrijpen dat Microsoft mee wil liften op het enorme succes van handhelds, maar het zou tegelijkertijd ook nog steeds aan een echt eigen handheld werken: is het niet zonde om daar niet meer in te steken zodat die sneller af komt? Zeker omdat ROG Ally ook al een Windows-game-apparaat was, is de meerwaarde erg minimaal van de Xbox Ally. Tegelijkertijd is het wel een van de weinige mogelijkheden om Xbox-spellen op een handheld. Voor nu dan.