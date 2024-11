De toekomst van gaming ligt in je handen en dit is waarom

Er zijn de afgelopen tijd twee kanteringen te zien in de wereld van gaming. Enerzijds zijn we op de console veel meer in de cloud aan het gamen, of is dat in ieder geval waar de toekomst ligt, met steeds meer consoles waar niet eens meer een schijfje in kan. Aan de andere kant is daar de handheld-business: steeds meer merken komen met hun eigen handheld. Kortom: de toekomst van gaming ligt in je handen.

Handheld van Microsoft

Deze week kwam het nieuws dat zowel Sony als Microsoft aan een handheld zou werken. Die van Microsoft is een Xbox-handheld, al zou die zeker voorlopig nog niet komen. Xbox-baas Phil Spencer heeft in een interview bevestigd dat er aan prototypes wordt gewerkt, maar ook dat het nog vele jaren duurt voordat we daar als publiek iets van zullen zien. Jammer, want ondertussen zijn steeds meer concurrenten wel verder met zulke on-the-go-apparaten. Denk aan Asus met zijn ROG Ally, maar ook Steam Deck van Valve bijvoorbeeld.