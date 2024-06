Dit zijn de meest gespeelde Steam Deck-games van dit moment

Valve maakt dagelijks de meest gespeelde Steam-games bekend. Het is blijkbaar voor Valve geen geheim wat het meest gespeeld wordt en het biedt leuke inzichten in wat je potentieel kunt spelen als je even inspiratie nodig hebt.

Steam Deck

Steam Deck is de handheld waarop je zo ongeveer alles kunt spelen wat er speelbaar is op Steam dat je van de PC kent. Het is een goede handheld, zoals je ook al in onze review kon lezen, maar misschien heb je door de grote keuze die er is een klein beetje keuzestress. Geeft niks, je weet straks precies wat er veel gespeeld wordt.

Dit zijn de 10 meest gespeelde games op Steam Deck op dit moment:

1. Elden Ring

2. Stardew Valley

3. Balatro

4. Baldur’s Gate 3

5. Kingdom Hearts HD

6. Hades II

7. Fallout 4

8. Diablo IV

9. Hades

10. Grand Theft Auto V

Populaire games

De reden dat Valve apart een Steam Deck-lijst maakt en het niet houdt bij de gewone Steam-lijst is dat games vaak toch net even anders spelen op de handheld. Het zijn dus echt de spellen die goed werken en populair zijn op Steam. Het gaat daarbij niet alleen om de games die in multiplayer volop worden gespeeld, maar ook singleplayer heel populair zijn.

De top 100 veel gespeelde games is er te vinden en je kunt er ook zien wat er bijvoorbeeld in een jaar tijd het meest populair was op de handheld. Je kunt er dus veel inspiratie uithalen. Bijvoorbeeld tijdens Steam Sales, wanneer games die je normaal voor t volle geld koopt ineens maar een paar euro kosten.

Kortom, dit lijstje van Valve is zeer welkom. Je vindt het hier.