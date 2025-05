De handheld van Xbox is gelekt en zo ziet hij eruit

Microsoft komt na al die jaren eindelijk met een eigen handheld. Nintendo heeft al een eeuw Game Boys, gevolgd door DS, met nu een console die zelfs als handheld kan worden gebruikt. Sony had zijn PSP en PS Vita, maar Microsoft had niks. Tot nu. Het maakt met ASUS een Xbox-handheld.

Project Kennan

Het apparaat, bekend als Project Kennan, is duidelijk niet een heel origineel apparaat. Als je hoge verwachtingen had van een heel nieuw soort apparaat, dan moet je die verwachtingen in de volgende paar seconden bijstellen. De Xbox-handheld is een Xbox-variant van de ASUS ROG Ally 2.

Er komen straks twee versies van de ASUS ROG Ally 2: de originele en die met Xbox-branding. Of die laatste ook daadwerkelijk heel anders functioneert, is te betwijfelen. Wel heeft hij een aparte knop die Xbox heet. Ook is de kleur anders: helemaal zwart in plaats van het wit dat we van de Ally kennen. Ook prijkt er -uiteraard- een groot Xbox-logo op.

Xbox-handheld

De foto’s die je hieronder ziet komen van de website van de FCC, de Federal Communications Commission, wat vergelijkbaar is met onze Autoriteit Consument & Markt. Hier moeten bedrijven hun uitvindingen aanmelden voordat ze ze uitbrengen in de Verenigde Staten. Een goede plek voor nieuwsgierige Aagjes om regelmatig te kijken, want je spot er soms zomaar een nieuw apparaat zoals nu. Er staan ook heel veel specificaties in op de site.

Het scherm is een LCD van 7 inch (120 Hertz). De processor is een 8-core 36 Watt AMD Ryzen Z2 Extreme in de Xbox-versie. De ander is minder krachtig: die heeft 4 kernen en is 20 Watt. Ook zitten er een soort controllerzijkanten op het apparaat. Hopelijk houdt hij hierdoor lekkerder vast, zodat je er even mee vooruit kunt voor een lange gamesessie: mits de accuduur het toelaat natuurlijk.

Foto’s als bewijs

Er wordt gedacht dat het apparaat misschien op 20 mei wordt aangekondigd, maar het kan ook heel goed in juni vallen, wanneer game-evenement E3 normaliter altijd plaatsvond en nog steeds een maand is waarin gameconsolemakers en gamemakers grote aankondigingen doen. We zullen zien wanneer het apparaat komt, maar we kunnen er nu echt niet meer omheen: die Xbox-handheld komt er.