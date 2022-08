Stray review: niet voor de poes, zeker wel voor de mens

We noemden Stray al in de zomerhits en we zullen het niet onder stoelen of banken steken. Stray is namelijk zeker geen kat in de zak. Ondanks dat ontwikkelaar BlueTwelve niet per se een heel grote studio is die zijn sporen al heeft verdiend, is het wel één van de meestbesproken games van 2022.

Stray

Dit is geen game waarin je zelf een heel personage maakt en namen geeft en personaliseert. Iedereen is hetzelfde kattenbeest en moet door straten manouvreren om door het spel heel te komen. Nu is het al vrij bijzonder om een kat te zijn: dat gebeurt niet vaak in games, zeker niet als het een soort ‘echte’ kat is, in plaats van een cartoonexemplaar. Ook al weet je niet zijn naam, raak je eigenlijk meteen al vrij gehecht aan het diertje.

Als er iets is dat katten graag doen, dan is het wel op onderzoek uitgaan, springen, klimmen, krabben en ravotten. Dat is dan ook precies wat je in deze game doet. Het is een platformer die je vanaf het begin grijpt en niet meer los laat tot het einde na een uurtje of 5 nadert. Het is niet alleen een platformer, het is een soort survivalgame, want dat is wat je als zwerfkatje doet: leven van maaltijd tot maaltijd. In eerste instantie doe je dat met je vrienden, maar later komt er een moment waarin je elkaar kwijtraakt en je het alleen zal moeten rooien.