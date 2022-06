Star Wars-game op Nintendo Switch onmogelijk om uit te spelen

De game Star Wars : Knights of the Old Republic II op Switch heeft flinke problemen. Zelfs de beste gamer ter wereld kan het spel niet uitspelen op Nintendo’s console. De ontwikkelaar weet op dit moment ook nog niet wat een oplossing kan zijn voor het euvel.

Toch maar terug naar de originele Xbox, want dat is waar dit spel in 2004 (!) officieel op verscheen. Hoewel het spel wel wat is opgepoetst, is het zeker niet zodanig zwaar dat het apparaat van Nintendo het niet aankan. Het is een bug die in de game is geslopen en het is nu aan ontwikkelaar Aspyr om zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Het spel verscheen namelijk al 8 juni op Switch.

Mocht je het spel spelen, zorg dan vooral dat je niet probeert te landen op Onderon. Zodra je voet zet op die jungleplaneet, dan start de Basilisk Crash-cutscene waarna -ironisch genoeg- het spel dus keihard crasht. De ontwikkelaar zegt: “We hebben spelersrapporten ontvangen van een gamecrash die plaatsvond na het filmpje van Basilisk Crash bij de landing op Onderon. Dit is een bekend probleem en zal in de volgende patch worden verholpen. We onderzoeken momenteel tijdelijke oplossingen voor dit probleem en zullen dit artikel bijwerken met nieuwe informatie en patchdatums zodra we deze krijgen.“