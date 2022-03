​Nintendo Switch heeft eindelijk een soort achievements

Gamers meten al jaren hun vaardigheden door achievements of trophies te halen. Deze systemen zitten ingebakken in games op Xbox en PlayStation, waarbij je een soort mini-award krijgt als je iets presteert in een game. Zelfs de Epic Games Store heeft ze. Nintendo-fans zeuren al jaren om eenzelfde soort systeem en we zijn eindelijk een stapje dichterbij.

Nintendo's beloningssysteem Het komt allemaal erg onverwachts: ineens heeft Nintendo Switch Online zijn eigen beloningssysteem. Dit werkt niet op de manier hoe achievements en trophies werken, maar komt wel in de buurt. Binnen Nintendo Switch Online kun je nu (wel eerst even de update downloaden en installeren) missies halen, waarvoor je dan beloningen krijgt. Die beloningen zijn My Nintendo-platinapunten en je kunt ze inruilen voor nieuwe items voor je Nintendo-profiel. Het is dus wel een Nintendo Switch Online-aangelegenheid: als je deze abonnementsvorm (die 20 euro kost per jaar) niet hebt, dan loop je de punten helaas mis. Tot nu toe zijn de ‘achievements’ ook niet heel ingewikkeld, want je behaalt ze niet zozeer door te gamen, maar meer door de mogelijkheden van je Switch Online-abonnement te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een back-up van je savegame of het online spelen van een Switch-game.

Nintendo Switch Online Nintendo meldt: “Nadat je een van deze missies hebt voltooid, ga je terug naar de Nintendo Switch Online-app om je platinapunten te verzamelen, die je kunt inwisselen voor digitale wallpapers, fysieke items uit de My Nintendo Store en nieuwe exclusieve pictogrammen die je kunt verzamelen en samenstellen om een nieuw gebruikerspictogram te maken.” Kortom, je zal binnenkort heel andere profielen tegenkomen als je online tegen anderen gamet. Als je een uitdaging behaalt, dan krijg je ongeveer 20 tot 100 My Nintendo platinapunten waarvan je dus vooral je profiel even flink kunt opschudden. Dat is natuurlijk heel wat anders dan de achievements en trophies die je op Xbox en PlayStation verdient. Die hebben weinig te maken met je profiel, maar vooral met presteren in games. Soms zijn het achievements waarbij je gewoon alle verzamelitems binnen een game moet zien te vinden, maar het kan ook zijn dat je je personage een bepaalde outfit moet aantrekken of simpelweg je eerste vijf kills moet halen.

Achievements en trophies Het leuke aan dit systeem is dat elke game zo zijn eigen achievements heeft, wat elke keer weer een verrassing is. Het biedt voor ontwikkelaars extra mogelijkheden om gamers te verrassen en te belonen, terwijl gamers niet alleen een extra iets hebben om iets te verzamelen, maar ook hun prestaties kunnen vergelijken met anderen. Het is echt te hopen dat we dit ook ooit op Nintendo-consoles krijgen, al zijn er soms gamemakers die menen dat gamen hierdoor te veel om de achievements gaan draaien en te weinig over het op eigen gemak en tempo ervaren van een game. Toch is en blijft het een keuze of je achievements wil najagen, dus wat ons betreft past dat ook prima binnen Nintendo’s game-aanbod.