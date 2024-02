​Sony: PlayStation 5 is bijna end of life

PS5 end of life

Volgens Sony is het nu dan ook tijd voor de laatste levensfase van de console en dat is erg rap: PlayStation 5 verscheen in november 2020. We zijn ruim 3 jaar verder. Tegen Bloomberg zegt Sony-vice president Naomi Matsuoka: "Vooruitkijkend zal PS5 de laatste fase van zijn levenscyclus ingaan. Daarom zullen we meer nadruk leggen op de balans tussen winstgevendheid en verkoop. Daarom verwachten we dat het jaarlijkse verkooptempo van PS5-hardware vanaf het volgende boekjaar zal dalen."

Er zijn in drie jaar tijd 54,7 miljoen PlayStation 5-consoles verkocht en dat is vergeleken bij PlayStation 4 die in november 2023 verscheen (en waarvan Sony eigenlijk pas in 2022 zei dat het klaar was) een flink verschil. PlayStation 4 is nu 117 miljoen keer verkocht. Maar kijkend naar zijn levenscyclus waren er in januari 2017 53,4 miljoen verkocht: dat is dus lager dan PlayStation 5.