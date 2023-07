PlayStation 5 wordt serieus: zowel in stilte als in geluid

Sony heeft de bèta van PlayStation 5 geüpdatet en die update is veelbesproken. Wat blijkt? De console wordt zowel stiller als dat het geluid wordt verbeterd. En dat is helemaal niet zo tegenstrijdig als het klinkt. Enerzijds kun je straks namelijk dat unieke toontje wanneer je hem aanzet uitschakelen (handig als je je kinderen of partner niet op de hoogte wil stellen van je solo-gamemomentje). Anderzijds wordt de console voorzien van Dolby Atmos, een flinke verandering ten opzichte van wat het was, namelijk Sony’s eigen geluidsstandaard.

Zo gepiept

Als je geen idee hebt over gameconsoles, dan weet je niet over welke piep het gaat als we het over PlayStation hebben. Het tegendeel is waar bij gamers: die horen de toon al in hun hoofd zodra ze piep en PlayStation in één zin zien staan (je zou het ook voor een magnetron kunnen aanhoren trouwens). Hoewel het best tof is dat het merk zoiets herkenbaars heeft gemaakt (hij is er al sinds PS3), is het tegelijkertijd soms een vloek. Vooral als je ‘s avonds laat nog even een game wil aanslingeren en je niemand wil attenderen op je fijne, solo-gamemomentje.

Gelukkig kun je die dus uitzetten binnenkort, waardoor je PlayStation met gepaste stilte opstart. Ook fijn als er iemand bij je komt schoonmaken die anders compleet in de stress schiet omdat hij of zij ‘een knopje’ heeft aangeraakt bij het afstoffen. Wil je het toontje wel horen, maar niet zo hard? Dan kun je hem ook zachter zetten via de instellingen van je console.