Pokémon Go-maker Niantic verkoopt zijn gamedivisie

Het was zo succesvol omdat het de echte wereld en de digitale wereld met elkaar verbond. Dat begon al met Ingress, een spel waarbij je een soort baas kon worden van objecten in de openbare ruimte. Denk aan een bepaald standbeeld bijvoorbeeld. Je kon op de Ingress-kaart dan een foto plaatsen van dat standbeeld en deze claimen. Die monumenten werden portals genoemd en door steeds meer andere portals met elkaar te verbinden (en daar dus de baas van te worden), verdiende je dan steeds meer punten. Een leuk concept, waarbij je bepaalde mensen bijvoorbeeld steeds terug zag komen op een bepaalde plek.

We praten in de verleden tijd, maar dat is onterecht. Deze game, die in 2013 verscheen, bestaat nog steeds. Ook dit spel heeft alles te maken met augmented reality en dat is een prachtige manier om de virtuele wereld te laten samensmelten met de echte. Pokémon Go lijkt in veel opzichten dan ook wel op Ingress, maar is er een wat laagdempeligere versie van met nog iets meer actie. Beide games zijn nog steeds verkrijgbaar in de appwinkels.

Pokémon Go zou zelfs nog steeds gespeeld worden door meer dan 100 miljoen mensen. Een bizar aantal, maar dat is dan ook waarom er zo’n gigabedrag voor Niantics gametak wordt neergeteld. En, leuk om te zien: het is weer flink aan het stijgen: vorig jaar in deze periode zat het spelersaantal rond de 80 miljoen spelers. Let wel, dit zijn geen officiele cijfers van Niantic.