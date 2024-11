Je Pokémon Go-data wordt nu gebruikt om AI te trainen

Wat je je misschien niet bedenkt is dat Niantic wel nog altijd heel veel data heeft. Data van de early adopters nadat het spel in 2016 verscheen, maar ook van de latere jaren toen het zo’n giga-rage was. Die data wordt nu door de ontwikkelaar gebruikt om een navigatiesysteem te bouwen dat gebruikmaakt van AI.

Scaniverse-afbeeldingen

404Media laat weten dat ook gebruikers van de Scaniverse-app hierop kunnen rekenen. Data heb je ooit ‘gemaakt’ en bedrijven gebruiken dat. Zeker rond het trainen van AI is er veel te doen om de oorsprong van het trainingsmateriaal. Er wordt daarbij vaak gebruikgemaakt van alles wat er op het internet te vinden is, ook als daar auteursrechten op zitten. Nu is dat ‘openbaar’ dus kun je je beter voorstellen waarom dat wordt gebruikt, maar je gamedata is dat niet. Echter, je bent er met het spelen van de game wel mee akkoord gegaan dat Niantic je data krijgt.