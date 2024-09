PlayStation onthult vandaag waarschijnlijk de PlayStation 5 Pro

We werden vorige week al hevig geteaset en vandaag is er een ‘technische presentatie’ gepland, waarin met geen woord wordt gerept over PlayStation 5 Pro, maar eigenlijk iedereen wel weet dat dat is wat Sony te vertellen heeft. Het is waarschijnlijk dus geen gelikte presentatie met toeters en bellen en een heleboel games, maar -hopelijk- een eerste blik op de vernieuwde PlayStation.

De technische presentatie vindt plaats om 17:00 uur Nederlandse tijd en je kunt het bijwonen door het YouTube-kanaal van PlayStation te bezoeken. De stream neemt 9 minuten in beslag en Mark Cerny leidt hem. Cerny is de hoofdarchitect van de PlayStation-consoles, dus het moge duidelijk zijn dat er iets nieuws aankomt: wat heeft hij immers 5 jaar nadat de originele PlayStation 5 uitkwam nog te zeggen over de techniek achter die console?

Hoogste tijd voor de PlayStation 5 Pro, al stelt Sony dat het gaat om ‘een focus op PlayStation 5 en innovaties in gametechnologie’. Waarom het bedrijf zo geheimzinnig doet is een beetje vreemd: waarom wordt er niet juist met veel bombarie vertelt dat dit de wereldprimeur is van de PlayStation 5 Pro? Hopelijk krijgen we daar vanmiddag een antwoord op.

Het gonst al maanden geruchten over de PlayStation 5 Pro: TheVerge meldde in april al dat het apparaat klaar was. Tegelijkertijd weten we dat Sony altijd graag voor een vlak-voor-de-feestdagen-lancering gaat, waardoor we reden hebben om te geloven dat 10 september een goede datum is om aan te kondigen wat er in november verschijnt. De verwachting is in ieder geval dat de geüpgraded console een veel betere processor heeft en dat ray tracing (de lichtval in games) nog beter is. Sony zou ontwikkelaars volop hebben verzocht om dan ook meer met ray tracing te doen. Games die dit goed voor elkaar hebben zouden zelfs een speciaal label krijgen: Trinity Enhanced.

