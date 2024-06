Sony belooft geen 8K-ervaring meer op PlayStation 5

Als je een 8K-televisie hebt, dan is het tof om daar ook 8K-films, series en games op te spelen. Echter wordt dat laatste je een stuk moeilijker gemaakt, want Sony lijkt 8K toch niet te gaan ondersteunen op PlayStation 5. Het werd beloofd op de console, maar het blijkt nu te worden geschrapt van de verpakkingen van de console. Nu was het al een ambitieus plan, dat 8K (7630×4320), want er is nog maar weinig content in deze resolutie en de televisies die het ondersteunen vinden dus waarschijnlijk ook geen gretig aftrek.

8K op PlayStation 5

Digital Foundry merkte het op (zie de tweet hieronder) en waarschijnlijk heeft Sony hier per dit jaar ongeveer voor gekozen. Sony hangt het niet aan de grote klok: het heeft er niets over gezegd, terwijl het wel een belofte is die het dus niet waarmaakt. Dat is wat vreemd, want in een interview uit 2019 zei het nog: “PS5 is compatibel met 8K-schermen bij de lancering en zal na een toekomstige software-update van het systeem in staat zijn om resoluties tot 8K uit te voeren als er content beschikbaar is, met ondersteunde software.” Zou het zich verschuilen achter de ‘er is geen content beschikbaar’? De 8K-update is in ieder geval nooit gekomen.

Of is het een truc om te zorgen dat meer mensen straks voor een PS5 Pro gaan? Deze console zou een upgrade moeten zijn van de PlayStation 5 en het is natuurlijk slim om die wortel voor de neuzen van gamers te houden en ze over te halen ook voor zo’n PlayStation 5 te kiezen. Die console zou mogelijk native 8K runnen. Het is nog afwachten of en wanneer de PlayStation 5 Pro wordt aangekondigd, want tot nu toe heeft Sony er nog weinig van laten merken.