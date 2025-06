Pas op als je een tweedehands Nintendo Switch 2 koopt

De nieuwe gameconsole is nog geen maand uit, maar ze verschijnen hier en daar al op tweedehands verkoopplatforms. Tweedehands Nintendo Switch 2. Klinkt natuurlijk als een droom als je het game-apparaat voor minder geld kunt aanschaffen, maar er is zeker een probleem waar je tegenaan kunt lopen als je hem eenmaal opgestuurd krijgt: een fout.

Foutmelding Switch 2

Het is fijn dat je de console voor 50 euro minder kunt kopen, maar besef goed dat de -nog steeds- vrij hoge prijs niet betekent dat het per se goed zit. We zijn zelfs geneigd je aan te raden om of voor een nieuwe te kiezen (dan maar een paar dagen een broodmaaltijd in plaats van aardappels-groente-vlees) in plaats van een tweedehands. Een andere oplossing kan zijn dat je hem ophaalt bij de verkoper en daar ter plekke de check doet.

Want, wat is er nou precies mee aan de hand? Sommige Switch 2 zijn gebrickt omdat er blijkbaar illegale software is geïnstalleerd of iets in die richting. Je ziet dan een foutmelding die ‘Error code: 2124-4508’ heet. Het is geen foutmelding die je ziet en dan zo even doorklikt: het is er een die de online Nintendo-diensten tegenhoudt om gebruikt te worden nadat iemand er misbruik van heeft willen maken. Het gebeurt schijnbaar voornamelijk als mensen de MiG Switch-cart gebruiken, een methode die gebruikt wordt voor piraterij, maar ook het spelen van back-ups van aangekochte games.