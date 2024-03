Netflix Games Review: Asphalt Xtreme is vrij raceplezier

Het fijnste aan games zonder betaalsystemen is dat je je heel vrij voelt. Ook als je wel je best moet doen om dingen te kunnen vrijspelen, dan nog voel je de vrijheid om je best te doen, zonder dat je wordt tegengehouden door iets vervelends als geld. Netflix plaatste Asphalt: Xtreme al een tijd geleden op zijn gameplatform (te vinden in de Netflix-app) en doet daar goed aan. Er zijn niet enorm veel racespellen bij Netflix Games. Maar er is meer.

Wat je daarbij ook nog kunt gebruiken, dat is nitro. Je kent het wel uit de Fast & Furious-filmfranchise: door zo’n injectie in de motor ga je ineens een stuk harder, al moet je wel leren omgaan met dit foefje. En je kunt ook nog twee verschillende manieren van sturen kiezen: knoppen op het scherm of met de gyroscoop. Heel erg leuk, omdat dat ook weer variatie biedt in het spel. Uiteindelijk is het misschien wel een racegame waarin je denkt dat je steeds dezelfde rondjes rijdt in dezelfde auto’s, maar dat is uiteindelijk echt niet het geval in Asphalt: Xtreme.

Langzaam levelen

Het is wel goed dat er veel afleiding is tijdens het racen, want je moet wel behoorlijk wat rondjes rijden om te kunnen levelen. Dat is wel het nadeel dat soms voorbij komt in Netflix-games: omdat de betaaloptie eruit is, is soms de balans een beetje weg. Je moet immers vaak vrij veel grinden om toch iets voor elkaar te krijgen. Bovendien lijkt de langzame voortgang ook niet zo te passen bij een game die zo snel is als deze. Tegelijkertijd is het ook weer geen ramp, want zoals ik al stelde: er is genoeg te beleven om het toch wel leuk voor jezelf te houden.

Het is een zege voor dit spel dat het door Netflix is ingelijfd, want er werd enorm veel geklaagd over de prijzen van de auto's en dat alle auto's zo'n beetje pay-to-win aanvoelden. Nu kan dat niet meer en wordt het allemaal wat meer in balans gebracht. Wel moet je er daardoor dus wat langer voor doorrijden, maar af en toe lekker wat rondjes voor het slapengaan, kan je eigenlijk best lekker zen maken. Zelfs met nitro. Je kunt Asphalt Xtreme zelf proberen als je een abonnement hebt op Netflix, dan is het spel gratis te vinden onder de Games-tab in de Netflix-app.