​Netflix Game-Preview: Rainbow Six SMOL is kinderlijk serieus

Normaliter schrijven we Netflix Game Reviews, maar deze is zo vers dat we het bij een preview houden. Rainbow Six SMOL werd gisteren aangekondigd en ook meteen uitgegeven op de streamingdienst. Dit spel is speciaal gemaakt voor Netflix, maar wel door Ubisoft, het bedrijf achter grote titels. Het zegt veel over hoe serieus Netflix met games bezig is. Hoewel het ironisch genoeg juist een heel onserieuze spin-off is van een heel serieus spel.

OK, Rainbow Six SMOL is adorably fun pic.twitter.com/qy60Cs6Qku

Rainbow Six SMOL

Het valt meteen op: Rainbow Six is een heel ernstige actie-franchise over spionage, gebaseerd op de boeken van Tom Clancy. Rainbow Six SMOL neemt dat een beetje op de hak. Het is heel schattig en koddig en de personages hebben piepstemmetjes. Het is even schakelen als je een fan bent van alles wat uit het brein van Tom Clancy is voortgekomen. Maar het is tegelijkertijd ook wel weer passend bij Netflix: lekker speels.

Dat geldt ook voor de opzet van het spel zelf: er zijn vijf gamemodi en 10 facties aan vijanden, dus de variatie is groot. Het spel begint nadat je het gratis via Netflix hebt gedownload (maar wel met een betaald Netflix-abonnement uiteraard) meteen met een tutorial die je leert hoe je loopt en schiet, maar ook hoe je met personages praat. Je merkt ook meteen dat het wandelen wel wat irritant werkt, met een soort digitaal pookje aan de linkerkant. Dat is even wennen, zeker omdat het lopen wat zweverig gaat. Ik weet nog niet of ik eraan kan wennen, maar tegelijkertijd maakt de spelwereld het heel verleidelijk om toch lekker door te gaan.