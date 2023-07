Microsoft wint FTC-rechtszaak en mag waarschijnlijk Activision kopen

Microsoft wil heel graag Activision Blizzard kopen voor een recordbedrag van 44 miljard dollar. Een giga-overname, waarvan veel waakhonden (en concurrenten) denken dat het niet gezond is voor de marktwerking binnen de games-industrie. Echter weet Microsoft zich kranig te houden in de gesprekken en rechtszaken die het hierdoor voor zijn kiezen krijgt. Nu ook weer met de Amerikaanse Federal Trade Commission. Die moet van de rechter toestaan dat het bekende computerbedrijf de gamemaker koopt.

Overname Activision

De rechter heeft na een nogal onthullende reeks sessies in de rechtszaal besloten om Microsoft het voordeel te geven. Het kort geding dat de FTC aanspande had niet genoeg voeten in aarde om een stevige zaak te maken, want Microsoft mag het bedrijf achter grote titels als World of Warcraft en Call of Duty kopen. Tenminste, tenzij er een hoger beroep volgt.

De rechter zegt: "Microsofts overname van Activision wordt de grootste overname in de geschiedenis van technologie genoemd en dat betekent dat streng toezicht essentieel is. Dat lukt ook. Microsoft heeft op papier, publiekelijk en in de rechtszaal toegezegd Call of Duty tien jaar lang op PlayStation uit te brengen en naar Nintendo Switch te brengen. En er zijn meerdere afspraken gemaakt waarmee de content van Activision voor het eerst naar cloudgamingdiensten komt."