​‘Microsoft wil advertenties plaatsen in free-to-play-games’

Het is een van de plagen van mobiele games: advertenties. Zit je net lekker in je spel, popt er weer zo’n advertentie op waar je dan tien, twintig, soms zelfs dertig seconden naar moet kijken. Niet skipbaar, niet interessant: vooral heel irritant. Tot nu toe waren dit soort advertentiemodellen voor free-to-play-games nog vooral iets van de smartphone, maar Microsoft wil dit volgens geruchten nu ook naar Xbox halen. Gelukkig wel op een iets andere wijze.

Free-to-play-spellen hebben vaak ongeveer dezelfde opbouw: je kunt een game gratis spelen, maar je moet er wel heel veel tijd insteken wil je er ver in komen. Dat gaat vaak gepaard met heel veel herhalend ‘werk’. Als een game leuk is, dan heb je dat er wel voor over, maar is dat niet zo, dan neig je toch snel te stoppen met het spel.

Free-to-play games Op smartphones is daar een oplossing voor gevonden: je krijgt bijvoorbeeld extra credits als je een advertentie kijkt. En zie daar hetgeen waar free-to-play-games geld mee verdienen, naast dat ze ook vaak tokens, credits of muntjes te koop aanbieden voor geld. Bij free-to-play-games op Xbox werkt dat anders. Daarin gaat het vaak om dat laatste: er worden tokens, items of andere dingen verkocht die je voor echt geld kunt kopen. Het hele ‘kijk-even-tien-seconden-naar-een-advertentie’ is daar gelukkig nog niet ingeburgerd. Dat lijkt in eerste instantie ook niet te gaan gebeuren, wat zeer positief is: het haalt je namelijk nogal uit je spel. Sta je net op het punt om iemand een perfect headshot te geven in Call of Duty, moet je ineens naar een advertentie voor de mobiele app van Kim Kardashian kijken.

Advertenties in games Dat zullen gamers niet snel pikken, zeker omdat ze hun console al hebben gekocht voor het doel van gamen en hierdoor waarschijnlijk eerder het gevoel hebben dat Microsoft het niet kan maken ze dan advertenties voor te schotelen op de smartphone-manier. Dat heeft Microsoft volgens de geruchten (via BusinessInsider) ook door. Hierop heeft het besloten om free-to-play-games te voorzien van advertenties in de spelwereld. Dus je game wordt niet overgenomen door de advertentie en je hoeft er ook niet een x aantal minuten naar te kijken. Het is alleen zo dat je bijvoorbeeld in een racespel dan langs een billboard komt die niet is voorzien van een grappige advertentie die nergens op slaat (wat nu vaak het geval is om met een knipoog de echte wereld na te bootsen), maar van een echte advertentie.

Merken in spellen De advertenties verstoren dus niet de gameplay, maar zijn wel duidelijk in het spel zichtbaar. Dat zou bijvoorbeeld ook kunnen via kleding van je avatar, die dan ineens van een bepaald merk is. Er wordt echter wel gevreesd dat het misschien wel op de smartphonemanier wordt toegepast in bijvoorbeeld de lobby van een spel. Dat is waar je je bevindt als je online gamet en moet wachten tot andere spelers zich hebben aangesloten bij hetzelfde potje. Er wordt dan vaak afgeteld tot een bepaald moment en het zou zomaar kunnen dat je tijdens dat aftellen straks zit te kijken naar een reclame.

Geld verdienen Die reclames zijn straks wel alleen van de bepaalde merken, zou Microsoft hebben besloten. Er komt een soort aparte marktplaats waar alleen bepaalde merken op worden toegelaten om reclame te maken. Wat voor merken dat zijn, is onbekend. Het klinkt als een manier voor Microsoft om gamers nog meer geld uit de zakken te kloppen en dat is wel zo, maar het doet dat niet voor zichzelf. Microsoft zou zelfs niet eens verdienen aan de optie. Het wil juist dat de ontwikkelaar en de adverteerder samen de opbrengsten delen.

Gamestudio's Het lijkt er dus op dat Microsoft vooral geïnteresseerd is in het aantrekken van meer ontwikkelaars en meer games. Nadat het de afgelopen jaren grote overnames heeft gedaan in de gamewereld, waarvan de meest recente de aankoop van Activision Blizzard is à 62 miljard euro, lijkt het nu een nieuwe manier te hebben gevonden om toch ontwikkelaars op een bepaalde manier aan zich te verbinden, zonder hiervoor diep in de buidel te hoeven tasten. Microsoft zou zeker niet de eerste zijn met advertenties in spellen. Vooral in de wereld van sportgames is het zelfs vrij normaal, zoals in Madden NFL, NASCAR en Skate. Als de merken ook daadwerkelijk goed bij de game passen, dan is zo’n advertentie zo gek nog niet.

Commercie in een spel Denk aan een advertentie voor een nieuwe auto in een racegame, of een bepaald merk snowboardgear in een snowboardgame. Sterker nog, dit zou het spel in zekere zin zelfs meer realistisch kunnen maken. Hoewel.. Mario kart in zijn Mario Kart-reeks in een Mercedes (?!). Maar ook commerciëler, en dat is meestal iets wat niet in het juiste keelgat schiet bij gamers. Het is alleen de vraag in hoeverre ze zich ook zo ‘mogen’ voelen, als ze niet 70 euro voor een game neer hoeven tellen, maar helemaal niets.