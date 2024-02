​Helldivers 2 is een plotseling gamesucces: dit is waarom

Helldivers 2: om eerlijk te zijn dachten we er vooraf niet zoveel van, maar inmiddels weten we beter. Deze third-person shooter is fantastisch. Het is een groot succes van Arrowhead, dat het voor dit tweede deel heel anders aanpakte dan met het eerste deel. Een gouden greep, zo blijkt. Zo goud, dat de servers het aantal spelers niet kunnen bijbenen.

Van top-down shooter naar third-person shooter

Helldivers 1 was een top-down shooter en heel wat anders dan de opvolger, die sinds 8 februari uit is op PC en PlayStation 5. Inmiddels zijn er in een paar dagen al vier miljoen stuks verkocht van het spel. Dat aantal belooft bovendien alleen maar te groeien, want het spel is het game-equivalent van viral aan het gaan. Geheel tegen alle verwachtingen van niet alleen ons, maar ook de maker in.

Afgelopen weekend speelden 400.000 mensen tegelijkertijd op Steam. De servercapaciteit van het spel is 450.000 man, waardoor je merkt dat je in het laadscherm soms even wat langer moet wachten. De maker heeft de servercapaciteit expres een top gegeven, zodat ze de goede werking van de game kunnen blijven garanderen.