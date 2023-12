​Vijf redenen om de shooter The Finals te gaan spelen

Het is deze maand verschenen en heeft al miljoenen fans over de hele wereld: The Finals. Deze shooter is verfrissend en fun en doet het in een korte tijd al enorm goed. Heb je nog een duwtje nodig om dit spel te downloaden? Geen probleem, we geven je er vijf.



1. Het ziet er fenomenaal uit

Het is een game waar we op hoopten toen we hoorden dat de PlayStation 5 werd aangekondigd: geweldige graphics, een originele spelwereld en vooral een heel veelzijdige spelwereld. The Finals is vooral grafisch een hoogstandje: we kennen niet veel shooters die er zo goed uitzien als deze. Alleen die scherpte en oog voor detail maken dit een must-play.