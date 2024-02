Deze populaire iPad-game komt binnenkort naar PlayStation 5

Goed nieuws voor mensen die dol zijn op de iPad-game What the Golf?: die komt namelijk nu ook naar PlayStation 4 en 5. Het spel was al verkrijgbaar op de PC en de Nintendo Switch, maar nu komt hij ook naar de consoles van Sony.

What the Golf?

In What the Golf speel je golf op een beetje een vreemde manier. Je golft met een huis, een planeet of een auto bijvoorbeeld. Of een hond, zoals je ziet in de afbeelding hierboven. Hilariteit alom (en stiekem toch ook wel veel leuker dan de opvolger, What the Car?).

De game bevat ook nog eens alles wat er tot nu toe is verschenen voor de game en dat betekent dat je er wel even mee zoet bent. Driehonderd levels kun je je helemaal de rambam golfen en vooral genieten van die leuke visuals. Ook als je dat op iPad allang hebt gedaan is het geen straf om dat kunstje dunnetjes over te doen. Dat is immers inherent aan de sport: bij golf kan het ook altijd beter, toch?

De game What the Golf? van ontwikkelaar Triband verschijnt op 14 maart op PlayStation 5 en PlayStation 4.