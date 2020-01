De iPad bestaat 10 jaar, is er nog toekomst voor deze tablet?

De iPad viert dit voorjaar zijn 10-jarig bestaan. Feeling old yet? Als populairste tablet van Nederland is de kans groot dat je zelf ooit een iPad hebt gekocht of in ieder geval in handen hebt gehad. Gisteren was het precies 10 jaar geleden dat Steve Jobs de iPad voor het eerst aan de wereld liet zien. Het was revolutionair, want zoiets zagen we anno 2010 niet eerder. Met de iPad had je 'het internet' in handen, het zat tussen een smartphone en laptop in. Bekijk hieronder op welke manier Steve Jobs de iPad presenteerde.

De iPad 1 komt uit in 2010 Op 3 april 2010 komt de iPad 1 uit in de Verenigde Staten. Om als eerste een exemplaar in handen te krijgen, vloog de redactie van Dutch Cowboys hiervoor naar de V.S.. Het kostte toen wel wat moeite, maar uiteindelijk lukte het om als een van de eerste Nederlandse blogs een iPad aan te schaffen. Eenmaal terug in ons land, werd het nieuws zelfs opgepikt door de media. Die foto's hebben we uiteraard bewaard in ons archief. We schreven er toen ook een review over, destijds nog op ons kanaal Style Cowboys.

De iPad door de jaren heen Als je een deel van het filmpje hierboven hebt bekeken, dan is het wel grappig om te ontdekken dat de basisfuncties van de iPad nog hetzelfde zijn. We gebruiken het nog steeds vaak om foto's en filmpjes op te bekijken. De eerste iPad had overigens geen camera, maar wat ons betreft is dat niet wat de tablet zo succesvol heeft gemaakt. Wie dat eerste exemplaar nu ziet vindt het waarschijnlijk een zwaar ding, maar bedenk je even dat het 10 jaar geleden een stuk lichter was dan een laptop. Op de eerste verkoopdag gingen 300.000 exemplaren over de toonbank. Ook in Nederland, waar de eerste iPad pas in de zomer van 2010 uitkwam, was de tablet een groot succes.

Veranderingen en verbeteringen op de iPad Het uiterlijk van de iPad is door de jaren heen uiteraard veranderd. De dikke randen zijn verdwenen en de tablet is een stuk lichter geworden. Het scherm is door de jaren heen groter geworden, van 9,7 inch in 2010 naar een standaard scherm van 10,2 inch nu. Wie nog een oude iPad heeft liggen thuis ziet al snel dat de resolutie van nieuwere smartphones, laptops en iPads een stuk hoger is. Uiteraard zijn de iPads door de jaren heen sneller geworden en worden ze geleverd met een grotere opslagcapaciteit. Een camera kwam op de tweede generatie iPads, waardoor het mogelijk werd om met de tablet te FaceTimen of Skypen. De camera loopt nog steeds achter op die van de iPhone, maar geruchten gaan dat we dit jaar een exemplaar kunnen verwachten met een geavanceerde 3D-camera. iPad als laptopvervanger De iPad begon als echte gadget, waarmee je gemakkelijk webpagina's kon lezen en foto's en video's bekijken. Inmiddels is het veel geavanceerder en meer een vervanger voor laptops geworden. Dankzij softwareverbeteringen en de komst van accessoires, is een laptop voor sommige gebruikers overbodig geworden. De Apple Pencil werd een succes en in 2015 kwam het Smart Keyboard op de markt voor de iPad Pro. Toekomst van de iPad Is er nog toekomst voor de iPad? Jazeker! Apple zou Apple niet zijn als het niet bezig zou blijven met het continu doorvoeren van verbeteringen en verzinnen van nieuwe toepassingen. Is het een waardige vervanger voor de (veel duurdere) MacBook? Nee, maar daar mikt Apple ook niet op. Het zit nog steeds tussen je iPhone en MacBook in en kent inmiddels zoveel toepassingen, dat het volgens ons nog steeds een aantrekkelijke gadget blijft.

