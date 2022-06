Gerucht: PlayStation 5 Pro-controllers komen er bijna aan

Sony is van plan om binnenkort een nieuwe controller uit te brengen voor PlayStation 5. De console kwam anderhalf jaar geleden uit en er waar Sony dan meestal met een lite- of pro-console komt, lijkt het nu veilig te kiezen voor nieuwe controllers.

Tekorten aan PlayStation 5-consoles Sony kampt nog steeds met grote tekorten aan PlayStation 5-consoles. Het weet zelfs zijn bijgestelde verkoopverwachtingen niet waar te maken. Hierdoor lijkt het even een rem te zetten op de introductie van eventuele afgeslankte of juist verbeterde PlayStation 5-varianten. Het denkt dit jaar meer consoles te kunnen leveren, maar uiteraard hangt dat van de wereldsituatie af. Het chiptekort is nog steeds niet hersteld. Tot die tijd zal Sony zich, wil het nieuwe producten uitbrengen, moeten richten op accessoires. We weten dat er een virtual reality-bril aankomt, maar tegelijkertijd is het bedrijf erg stil over het wanneer. Het kondigde twee weken geleden in ieder geval vast vijf games aan die voor PlayStation VR 2 worden gemaakt, maar het liet niets los over het apparaat. Geen releasedatum, geen prijs.

PS5 Pro-controller Waarschijnlijk komt er eerst zelfs nog een controller uit, namelijk de Pro-controller. Insider Tom Henderson, die het vaker bij het juiste eind heeft, geeft aan dat Sony de controller binnenkort aankondigt. Hij zou zelfs al foto’s hebben gezien van de nieuwe controller, die hij omschrijft als een controller met paddles aan de achterzijde. Interessant, want paddles zijn bijvoorbeeld wel als accessoire voor de PS4-controller beschikbaar. Nu zouden die dan standaard op de controller zijn bevestigd. Ook zou de controller triggerstops hebben, waardoor je de L2-knop en de R2-knop sneller kunt indrukken. Dat is fijn, want dit zijn knoppen die vaak wat meer tijd kosten om in te drukken omdat het triggers zijn. Je kunt dat ongeveer zien als het verschil tussen de koppeling in de auto en de rem. De een kost meer tijd om helemaal in te drukken dan de ander. En het effect is ook heel anders. Die triggerstops zouden ervoor zorgen dat je directer kunt drukken. Zeker in games waarin elke milliseconde telt is dat een grote plus.

Tegen stickdrift De analoge sticks (ook wel bekend als de pookjes) worden in hun geheel verwisselbaar. Erg fijn, want pak er nu een oude controller bij en je zal merken dat die pookjes vaak zijn aangetast door de tand des tijds. Het plastic smelt soms zelfs een beetje, waardoor het handig is om nieuwe pookjes te kunnen gebruiken. De belangrijkste reden is echter waarschijnlijk om stickdrift tegen te gaan. Dat is een probleem dat niet bepaald zeldzaam is. Het komt veelvuldig voor bij Nintendo Switch, maar laat je PlayStation 5-controller een keer vallen en de kans is groot dat je gamepersonage constant naar links loopt. Nu is dat vaak nog wel bij te sturen, maar navigeren in menu’s is bepaald geen pretje met een driftende stick.

Sony Handig om alvast in huis te hebben, deze controllers, want er zou in 2023 of 2024 een bijpassende PlayStation 5 Pro-console komen. Hij zou tweemaal zo goed presteren als zijn voorganger. Sowieso is het te hopen dat de geruchten kloppen, want zo'n aanpasbare controller zou op veel gebieden een meerwaarde bieden voor gamers. Natuurlijk komen Pro-controllers doorgaans wel met hun prijs. PlayStation 4 heeft nooit Pro-controllers gehad van Sony zelf, die kwamen van Nacon en Razer, maar het lijkt erop dat PlayStation 5 echte Sony-varianten krijgt. Of het allemaal klopt, dat leren we over een paar weken, want dan zou Sony deze nieuwe hardware gaan aankondigen.