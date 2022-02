​Zo kun je een driftende stick op je controller voorkomen

Xbox-controllers hebben er last van, Switch-JoyCons hebben er extreem veel last van en ook de gloednieuwe Steamdeck schijnt er problemen mee te hebben: driftende sticks. Dat betekent dat het pookje op de controller op een gegeven moment een soort eigen leven lijkt te leiden, wat vaak uitmondt in personages die steeds één kant op blijven lopen. Als je de game al bereikt, want ook in menu’s blijf je maar naar links of juist rechts gaan. Enorm frustrerend, dus zorg dat je deze stappen neemt om dit euvel te voorkomen.

Leg je controller altijd zorgvuldig neer Veel stickdrift ontstaat omdat mensen hun controllers onzorgvuldig neerleggen. Enerzijds komt het omdat de controller goed op de grond is gekletterd nadat hij net iets te dicht op het randje van de tafel werd gelegd. Maar ook kan het zijn dat je de controller bijvoorbeeld op zijn kop legt, waardoor het pookje voor een lange tijd één kant op wordt gedwongen. Leg je controller dus altijd zorgvuldig neer: het liefst in een kastje waar hij stil kan liggen, zonder andere objecten erbovenop.

Bescherm je controller van stof en vet Hoe fijn het ook is om chips te eten tijdens het gamen: het kan funest zijn voor je controller. Vieze handen met vet erop, of bijvoorbeeld stof, kan funest zijn voor een controller. We mogen ze dan al jaren gebruiken, controllers zijn technische hoogstandjes die niet per se blij worden van vuil. Er zitten toch wat ‘gaten’ in een controller waarin dat stof kan ophopen en voor je het weet verpest je hiermee je game-ervaring omdat hierdoor mogelijk drift ontstaat. Plus: als je je controller terugstuurt naar de fabrikant en hij is heel vies van binnen, dan kan het zijn dat het bijvoorbeeld niet meer onder de garantie valt omdat je er niet zorgvuldig genoeg mee bent omgesprongen.

Verander de knop-instellingen In veel shooters moet je soms de L3- of R3-knop indrukken, wat betekent dat je je pookje moet indrukken. Ook Sony kiest hiervoor in bijvoorbeeld de game Horizon Forbidden West. Hierin moet je het zelfs regelmatig indrukken om te weten waar je aan toe bent. Hoe fascinerend het ook is dat het pookje zowel als richtingaangever dient als als knop, kun je beter de knoppen van een game anders instellen zodat die L3 en R3 worden vermeden. Het klikken van de duimpookjes resulteert ook vaker in drift, omdat het veel druk op de pookjes zet.

Technische oplossing

Ook kun je kijken of het technisch oplosbaar is. Zo biedt Nintendo bijvoorbeeld een manier om de analoge sticks opnieuw te kalibreren. Het is sowieso altijd verstandig om te proberen om je controllers te resetten of er een nieuwe batterij in te doen, als dat kan. Van sommige dingen zal je denken: maakt dat echt uit? Maar alles is beter dan je controller te moeten opsturen en dagen, zo niet weken, kwijt te zijn door onderzoek en reparatie bij de maker, wat ook nog eens flink wat geld kan kosten. Wij zijn een keer 30 tot 40 euro kwijt geweest aan het laten fixen van een driftende Switch-JoyCon en dat is toch een duivels dilemma: kun je dan niet beter iets meer geld neertellen voor gloednieuwe? Dat is echter weer niet zo duurzaam, maar de vraag is natuurlijk of het hele verzendproces dat wel is. Kortom, voorkomen is beter dan genezen.

Doe het met alcohol Natuurlijk kun je niet alles voorkomen en hebben controllers ook een houdbaarheidsdatum. Wel is het goed om te weten dat je in ieder geval een aantal zaken kunt doen om die drift te voorkomen. Kom je toch tot de ontdekking dat je met die hoogst irritante drift te maken hebt, dan kun je verschillende acties ondernemen om het toch te fixen. Je kunt bijvoorbeeld Isopropyl alcohol op de stick doen en hem even goed bewegen, want dit kan helpen om de boel schoon te maken. Blaas vervolgens op de stick en hopelijk is het stof hierdoor weg. Er zijn ook mensen die perslucht in hun controller doen om de boel even flink schoon te blazen. Hopelijk werkt dat, want als dat niet werkt, dan moet je vaak al snel de controller zelf gaan openschroeven om bijvoorbeeld de potentiometer te vervangen (deze zorgt er uiteindelijk vaak voor dat er drift ontstaat). Op YouTube zijn verschillende tutorials te vinden voor een veelheid aan controllers, maar let wel: vaak zeg je wel gedag tegen je garantie als je zelf op deze manier met je controller aan de slag gaat.