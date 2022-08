Deze 7 bedrijven verdienen het meest aan games

De gameindustrie blijkt ongeveer 196 miljard euro waard te zijn. Games gaan dus veel verder dan slechts vermaak. Sommige gamebedrijven zijn met abonnementen op de proppen gekomen om nog meer geld in het laatje te krijgen, terwijl anderen zich juist vooral focussen op hardware om mensen games te laten spelen. Deze 7 bedrijven hebben de grootste omzet uit videogames.



Microsoft

Het Amerikaanse Microsoft ontwikkelt zowel games als grote gamesystemen en is een grote concurrent van Sony, dat eigenlijk hetzelfde doet. Op dit moment draagt onder andere de release uit 2020 flink bij aan de inkomsten, namelijk gameconsole Xbox Series X/S. Daarnaast neemt het veel gamebedrijven over, waaronder Bungie (Halo), Mojang (Minecraft) en heel recent Activision-Blizzard (World of Warcraft).

Sony

Sony uit Japan doet veel meer dan games. In 7 sloten tegelijk lopen is niet goed, maar Sony lijkt daar geen last van te hebben. Het is een begrip in de technologiewereld, maar ook zeker in die van games. Sony ontwikkelt zijn eigen games en zijn eigen consoles, waarvan vooral PlayStation 5 uit 2020 een hoogvlieger is. Het is jammer dat er zoveel leveringsproblemen zijn, anders had Sony nog veel meer succes kunnen hebben. Mensen investeren immers niet alleen in een console, maar gaan vervolgens ook weer games ervoor kopen (of sluiten een abonnement af).

Nintendo

Zeg je Microsoft en Sony, dan zeg je natuurlijk ook Nintendo. De derde en laatste grote pilaar als het gaat om gameconsoles maken, al ligt Valve met zijn Steam Deck inmiddels ook op de loer om bekend te worden van hardware. Nintendo behoeft verder geen introductie:Het Japanse puzzelbedrijf werd in 1889 werd opgericht, maar verschoof eind 20e eeuw naar videogames. Een slimme zet: de meest geliefde en herkenbare gamepersonages ter wereld behoren tot Nintendo: de personages uit Mario, Zelda en Pokémon. Daarnaast maakt het eigen gameconsoles, waarvan ook de handheld-console-hybride Switch een enorme hit is.

Activision Blizzard

Ondanks dat Activision Blizzard onlangs is overgenomen door Microsoft, maar op dit moment is het nog een game-powerhouse op zichzelf. Het bedrijf werd opgericht in 2008 door de fusie van -niet geheel verrassend- Activision en Blizzard Entertainment. Inmiddels heeft het Amerikaanse bedrijf veel van de grootste franchises en een aantal competitieve, online games bedacht en doorontwikkeld: World of Warcraft, Overwatch, Call of Duty, Tony Hawk's Pro Skater, Crash Bandicoot games en meer.

Tencent

Opgericht in Shenzhen, China, groeit Tencent uit tot een van de grootste gamebedrijven ter wereld. Zijn inkomsten uit games waren 13 miljard euro in 2021. Het is vooral bekend van mobiele games, zoals PUBG: Mobile en Honor of Kings. Echter speelt het het slim: het heeft ook aandelen in veel andere grote gamebedrijven over de hele wereld. Van hun eigendom van League of Legends-ontwikkelaar Riot Games tot hun 40% aandeel in Epic Games en 5% aandeel in Activision Blizzard en Ubisoft: Tencent ‘bemoeit’ zich op die manier met veel gamebedrijven uit dit artikel.

Electronic Arts

Electronic Arts (beter bekend als EA) is in 1982 opgericht door Apple-medewerker Trip Hawkins. Het bedrijf was een pionier op het gebied van games voor thuiscomputers en is er tot op de dag van vandaag in geslaagd om relevant te blijven. Mede dankzij langlopende franchises zoals Battlefield, Need for Speed, The Sims, Dragon Age, Star Wars, FIFA, Madden NFL en NBA Live. EA doet het vooral goed op het gebied van sportgames, die elk jaar weer vernieuwen en door talloze sportfans (en sportpro’s) worden gespeeld. EA staat ook aan het roer van grote gamestudio's zoals DICE, BioWare en Respawn Entertainment.

Epic Games

Hoewel Epic Games al sinds 1999 bestaat, is het pas sinds kort een van de bedrijven in de voorhoede van gaming. In het begin was Epic pionier met games als de Unreal- en Gears of War-franchises, maar in de jaren 2010 verschoof Epic in de richting van Games as a service (GaaS). Het uiterst bekende Fortnite is hier het perfecte voorbeeld van. Ook de ontwikkeling van de Epic Games Store hebben het bedrijf geen windeieren gelegd, naast het doorontwikkelen van Unreal Engine, die door veel game-ontwikkelaars wordt gebruikt.