​EA koopt voor 1,4 miljard dollar Golf Clash-maker Playdemic

Wat al jaren wordt beweerd begint steeds meer handvatten te krijgen: er is veel geld te verdienen in mobiel gamen. Het lijkt erop dat nu 5G er is ook grote gamebedrijven overstag gaan. Electronic Arts (EA) wil ontwikkelaar Playdemic overnemen van Warner en heeft daar maar liefst 1,4 miljard dollar voor over. Playdemic is bekend van Golf Clash, een mobiel golfspel dat al 80 miljoen downloads op zijn naam heeft staan.



Golf Clash

Golf Clash is de grote drijfveer achter deze aankoop van EA, al is het ook zeer geïnteresseerd in het expertise van de medewerkers. EA heeft zelf grote gamefranchises op zijn naam staan, waaronder Battlefield, The Sims en Need for Speed. Tot nu toe is het vaak moeilijk voor studio’s om een grote AAA-consoletitel succesvol uit te brengen op mobiel en juist met de hulp van een studio die is gebouwd om mobiele games te maken -zeker als die ook al zeer succesvol is gebleken- moet dat soepeler gaan.

EA is vooral in Amerika groot in sportgames, zoals spellen rondom Madden NFL, NHL en UFC. In Europa weet het echter hoge ogen te gooien met de immens populaire voetbalgame FIFA. Het doet de aankoop naar eigen zeggen dan ook vooral om zijn sportportfolio te vergroten. "Playdemic is een team van echte innovators en we zijn verheugd dat ze zich bij de Electronic Arts-familie voegen", zegt Andrew Wilson, CEO van Electronic Arts. “Naast het aanhoudende succes van Golf Clash, zullen het talent, de technologie en de expertise van Playdemic een krachtige combinatie zijn met onze teams en IP bij Electronic Arts.”